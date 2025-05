Consolidamento telco, rallentano le operazioni di M&A

Dopo un 2024 positivo, le operazioni di merger and acquisition nel settore delle telecomunicazioni hanno subito a livello globale un rallentamento. Nel primo trimestre di quest’anno il valore delle operazioni è sceso a circa 16 miliardi di dollari, rispetto ai 22 miliardi di dollari del primo trimestre del 2024 e ai circa 17 miliardi di dollari del trimestre precedente. Le Americhe hanno rappresentato il 64% del totale globale nel periodo preso in considerazione.

Focus su disinvestimenti e modelli di business disaggregati

A dirlo è Bain & company, che evidenzia quindi un calo del 26% del valore delle operazioni. Tra le tendenze da tenere d’occhio, la società di consulenza mette sotto i riflettori i disinvestimenti, che hanno rappresentato il 75% del valore globale delle transazioni del primo trimestre, più che raddoppiando la loro quota rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La maggior parte dei disinvestimenti ha riguardato operazioni infrastrutturali.

Alcune società di telecomunicazioni hanno venduto attività al di fuori del loro core business (ad esempio, la cessione da parte di Crown Castle delle sue attività statunitensi in fibra ottica e small cell e la vendita da parte di Telia delle sue attività TV e media). Altre aziende stanno invece uscendo da mercati difficili, come nel caso della prevista vendita da parte di Telefonica della sua controllata argentina. Allo stesso tempo, alcuni operatori si stanno espandendo in nuovi settori verticali come la pubblicità, come dimostrato dalle acquisizioni di Vistar Media e Blis da parte di T-Mobile.

“Di fronte a una trasformazione del settore senza precedenti e a nuove minacce competitive, molte aziende di telecomunicazioni stanno ricorrendo a fusioni e acquisizioni per aggiungere nuove capacità ed evolvere il proprio business per la prossima era. Allo stesso tempo, nel più grande riassetto del settore dai tempi della deregolamentazione, le telecomunicazioni integrate stanno cedendo il passo a modelli di business più disaggregati e focalizzati”, commenta Bain & company.

Le operazioni più rilevanti del primo trimestre

Rispetto alla rilevanza delle operazioni condotte nel trimestre, Bain segnala in particolare due transazioni: la vendita da parte di Crown Castle delle sue attività statunitensi in small cell alla società di private equity Eqt per 4,25 miliardi di dollari e la cessione delle sue attività statunitensi in fibra ottica a Zayo, società sostenuta da Eqt e DigitalBridge, per lo stesso importo.

Bisogna comunque segnalare che dopo un notevole incremento nel 2024, le operazioni su larga scala sono diminuite nel primo trimestre. Rappresentavano il 14% del valore globale delle operazioni, in calo rispetto al 47% registrato nel primo trimestre dell’anno scorso.

Nonostante un trimestre in calo, quelle su larga scala costituiscono ancora circa il 39% del valore complessivo delle operazioni negli ultimi cinque anni, la quota maggiore tra le tipologie di operazioni. Le dismissioni infrastrutturali hanno registrato la seconda quota maggiore, con il 32% nello stesso periodo.

AT&T pronta ad acquisire la divisione in fibra di Lumen

Parlando di operazioni imminenti, invece, AT&T ha annunciato l’intenzione di acquisire la quasi totalità delle attività di connettività internet in fibra di Lumen per i mercati di massa. Si tratta di un accordo che, spiega la stessa società, dovrebbe concludersi nella prima metà del 2026.

“L’operazione”, si legge nella nota del gruppo, “stimolerà gli investimenti, espanderà la connettività di livello mondiale negli Stati Uniti, creerà nuovi posti di lavoro e renderà disponibile l’accesso a internet in fibra ad alta velocità a milioni di americani. In definitiva, AT&T amplierà la sua rete in fibra, con l’obiettivo di raggiungere circa 60 milioni di punti vendita in fibra entro la fine del 2030″.

L’accordo, comunque soggetto ad aggiustamenti del prezzo di acquisto, dovrebbe valere 5,75 miliardi di dollari, e prevede una transazione interamente in contanti. “Siamo in testa alla corsa per connettere più americani alla fibra, la migliore tecnologia di connettività a banda larga disponibile”, ha dichiarato John Stankey, presidente e ceo di AT&T. “Questo accordo con Lumen rappresenta un investimento significativo nelle infrastrutture di connettività statunitensi, che creerà posti di lavoro e stimolerà l’attività economica in numerose regioni e nelle principali aree metropolitane di 11 stati. Con l’avanzare della nostra rete in fibra, serviremo più comunità con una connettività di livello mondiale e prevediamo di raddoppiare circa la disponibilità della fibra AT&T entro la fine del 2030”.

Cosa punta a ottenere AT&T

Gli asset in fibra di Lumen Mass Markets inclusi nell’accordo ammontano a circa un milione di abbonati in fibra in oltre 4 milioni di località. Col tempo, questi abbonati diventeranno clienti AT&T Fiber, la cui fibra offre velocità multi-gig3 e sistemi di sicurezza integrata.

L’operazione consentirà al gruppo di espandere significativamente l’accesso ad AT&T Fiber nelle principali aree metropolitane come Denver, Las Vegas, Minneapolis-St. Paul, Orlando, Phoenix, Portland, Salt Lake City e Seattle, oltre ad altre aree geografiche. AT&T prevede che questa transazione apporterà un valore significativo ai consumatori, agli azionisti e all’azienda.

AT&T prevede di creare un motore di sviluppo efficiente per la realizzazione di connettività Internet domestica in fibra al di fuori della tradizionale area operativa via cavo. Attraverso questa transazione, AT&T avrà accesso alle capacità di costruzione della fibra di Lumen all’interno dell’area di copertura del suo operatore di scambio locale e prevede di accelerare il ritmo di costruzione della fibra in questi territori. AT&T prevede ora di raggiungere circa 60 milioni di punti di fibra totali entro la fine del 2030, raddoppiando all’incirca le aree in cui la fibra è attualmente disponibile.

I dettagli della transazione

La quota acquisita del business Lumen Mass Markets include le risorse in fibra ottica dell’ultimo miglio e i relativi elementi di rete nelle sedi centrali che abilitano i servizi in fibra ottica, nonché sostanzialmente tutti i clienti in fibra ottica di Lumen per il mercato di massa. Questo consentirà ad AT&T di offrire un’esperienza coerente ai clienti AT&T Fiber all’interno della rete di Lumen nel tempo.

AT&T deterrà le risorse di rete in fibra ottica acquisite, incluse alcune funzionalità di implementazione della rete in fibra ottica, in una nuova consociata interamente controllata, denominata NetworkCo. Si prevede che, oltre alle risorse in fibra ottica, alcuni dipendenti si trasferiranno, o riceveranno offerte di trasferimento, da Lumen ad AT&T o NetworkCo nell’ambito di questa operazione.

I clienti aziendali in fibra ottica di Lumen e i clienti Mass Markets con connessioni in rame, nonché le relative risorse a loro supporto, non fanno parte di questo accordo.

Dopo la chiusura, Lumen fornirà ad AT&T servizi e supporto in base a diversi accordi transitori. Si prevede che questi accordi avranno una durata di circa due anni dalla chiusura dell’accordo e riguarderanno alcune operazioni sul campo, l’implementazione della rete, i sistemi IT, la fatturazione, l’assistenza clienti e altri servizi.

Nell’ambito dell’operazione, AT&T riceverà anche l’accesso a lungo termine ad alcuni uffici centrali, poli e condutture di Lumen. La conclusione dell’operazione, come detto, è prevista per la prima metà del 2026 ed è soggetta all’approvazione normativa del Dipartimento di Giustizia, nonché alle altre consuete condizioni di chiusura.