Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale delle Telecomunicazioni è uno strumento destinato a sostenere l’evoluzione del settore in una fase caratterizzata da profonde trasformazioni tecnologiche e organizzative. Lo sostiene Laura Di Raimondo, direttore generale di Asstel, Intervenendo alla Prima Giornata italiana della contrattazione collettiva promossa da Adapt. Si tratta, afferma, di “un contratto di trasformazione e di innovazione, per accompagnare la transizione digitale del Paese e rafforzare la competitività del settore con una prospettiva di lungo periodo, fino al 2028”.
L'INTERVENTO
Contratto Tlc, Di Raimondo: “Accompagnerà l’evoluzione digitale fino al 2028”
Alla prima giornata italiana della contrattazione collettiva la direttrice generale dell’associazione evidenzia il ruolo dell’intesa nel rafforzare competenze, formazione e competitività della filiera. Al centro intelligenza artificiale, nuove professionalità e comparto Customer Relationship Management – Business Process Outsourcing
Who's Who
Aziende
Argomenti
Canali