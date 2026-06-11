Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

L'INTERVENTO

Contratto Tlc, Di Raimondo: “Accompagnerà l’evoluzione digitale fino al 2028”

Home Telco
Indirizzo copiato

Alla prima giornata italiana della contrattazione collettiva la direttrice generale dell’associazione evidenzia il ruolo dell’intesa nel rafforzare competenze, formazione e competitività della filiera. Al centro intelligenza artificiale, nuove professionalità e comparto Customer Relationship Management – Business Process Outsourcing

Pubblicato il 11 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Di Raimondo 1, Contratto Telecomunicazioni Asstel

Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale delle Telecomunicazioni è uno strumento destinato a sostenere l’evoluzione del settore in una fase caratterizzata da profonde trasformazioni tecnologiche e organizzative. Lo sostiene Laura Di Raimondo, direttore generale di Asstel, Intervenendo alla Prima Giornata italiana della contrattazione collettiva promossa da Adapt. Si tratta, afferma, di “un contratto di trasformazione e di innovazione, per accompagnare la transizione digitale del Paese e rafforzare la competitività del settore con una prospettiva di lungo periodo, fino al 2028”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Digital Neworks Act, Broadband for all

  • tecnologie

    Cavi ottici attivi: l’AI spinge il mercato verso 7,8 miliardi di dollari

    09 Giu 2026

    Condividi
  • sovranità digitale Italia Europa

  • l'evento

    Sovranità digitale, istituzioni e industria a confronto sulle sfide del futuro

    10 Mar 2026

    Condividi
  • 1767867659_Img_Promo___WP_OVH_cloud_modernoIFRAME_1920x1080

  • sovranita' digitale

    Deutsche Telekom: "Parità funzionale con gli hyperscaler entro il 2026"

    04 Feb 2026

    Condividi
  • Inferenza distribuita nelle reti Tlc

  • scenari

    AI e sovranità digitale: la riscossa delle telco contro gli hyperscaler

    26 Gen 2026

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x