Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale delle Telecomunicazioni è uno strumento destinato a sostenere l’evoluzione del settore in una fase caratterizzata da profonde trasformazioni tecnologiche e organizzative. Lo sostiene Laura Di Raimondo, direttore generale di Asstel, Intervenendo alla Prima Giornata italiana della contrattazione collettiva promossa da Adapt. Si tratta, afferma, di “un contratto di trasformazione e di innovazione, per accompagnare la transizione digitale del Paese e rafforzare la competitività del settore con una prospettiva di lungo periodo, fino al 2028”.