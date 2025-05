Cyber resilience, sfida chiave per le telco: ecco le aree su cui investire

Il concetto di cyber resilience sta guadagnando terreno come chiave di volta per la sopravvivenza e la competitività delle imprese nell’era digitale. In un contesto in cui le minacce informatiche si moltiplicano e si sofisticano, non è più sufficiente puntare sulla prevenzione degli attacchi: occorre sviluppare la capacità di assorbire i colpi, contenere i danni e ripristinare le operazioni essenziali. È questa la visione che emerge dal recente rapporto “The Cyber Resilience Compass: Journeys Towards Resilience” (SCARICA QUI IL DOCUMENTO ORIGINALE), pubblicato ad aprile 2025 dal World Economic Forum (Wef) in collaborazione con il Global Cyber Security Capacity Centre (Gcscc) dell’Università di Oxford.