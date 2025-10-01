Il Data Act sarà un driver cruciale di trasformazione per le telco che dovranno accettare la sfida di diventare sempre più protagoniste dell’economia dei dati. Lo scenario lo delinea a CorCom, Emanuela Grandi, managing director di Equinix Italia.
Data Act, Grandi: “Le Tlc diventeranno protagoniste dell’economia dei dati”
La Managing Director di Equinix Italia: “Dalla regolamentazione comunitaria emergono nuove opportunità per innovazione, servizi digitali avanzati e centralità del cliente”
