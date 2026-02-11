Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

Data center, boom delle reti AI: spinta dall’Ethernet

La spesa per gli switch dedicati alle reti back-end dell’intelligenza artificiale supererà i 100 miliardi di dollari entro il 2030 sulla scia dell’evoluzione delle architetture scale-up e scale-out. La crescente domanda di potenza di calcolo favorirà strutture che integrano strettamente Gpu e memoria. E la tecnologia per le reti cablate è destinata a imporsi come dominante, con velocità in rapido aumento fino a 3200 Gbps

Pubblicato il 11 feb 2026
Secondo il rapporto di Dell’Oro Group, Data Center Switch – AI Back-end Networks 5-Year Forecast January 2026 la spesa per gli switch dei data center implementati nelle reti back-end di intelligenza artificiale dovrebbe superare i 100 miliardi di dollari entro il 2030, trainata dall’espansione delle implementazioni nei domini scale-up, scale-out e scale-across. Sebbene si preveda che diverse tecnologie coesisteranno e vedranno una forte adozione, il report indica che, nei prossimi cinque anni, Ethernet dominerà sia il segmento scale-up che quello scale-out del mercato.

Nuove esigenze di calcolo per l’AI

Secondo Sameh Boujelbene, vicepresidente di Dell’Oro Group, la prossima fase dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, trainata da applicazioni agentiche e fisiche, sta generando una pressione senza precedenti sulla domanda di potenza di calcolo. Per far fronte a questa crescita, non è più sufficiente affidarsi solo alle reti scale-out per la connettività Gpu-Gpu tra rack, poiché ciò sta favorendo l’emergere di strutture scale-up che integrano strettamente Gpu e memoria in ambienti condivisi ad alta larghezza di banda, abilitando il ragionamento distribuito.

L’evoluzione delle tecnologie di interconnessione

Le strutture di calcolo scalabili sono state a lungo dominate da soluzioni proprietarie come Nvlink, ma analogamente a quanto accaduto con il sorpasso di Ethernet su InfiniBand negli ambienti scalabili su larga scala, ora stanno emergendo tecnologie alternative come Ualink ed Ethernet. Dell’Oro Group, pur prevedendo una forte adozione di Ualink, si aspetta che Ethernet sia destinata ad affermarsi come soluzione vincente nel lungo periodo sia nelle architetture scale-up sia in quelle scale-out.

I principali trend del mercato

Inoltre, tra gli altri punti salienti di questo rapporto, emerge che la maggior parte delle porte switch utilizzate nelle reti back-end per l’intelligenza artificiale è già passata a 800 Gbps, con una crescita prevista fino a 1600 Gbps entro il 2027 e a 3200 Gbps entro

il 2030. Il rapporto segnala, inoltre, un’accelerazione nell’adozione di componenti ottici co-packaged trainata da NVIDIA. Infine, nei prossimi cinque anni, il segmento Neo Cloud sarà destinato a diventare quello con la crescita di clientela più rapida.

