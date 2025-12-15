Data center, Digital Realty affida a Techbau la regia industriale di ROM1

Digital Realty mette un tassello operativo importante nel percorso di ROM1: la scelta di Techbau come regista industriale dell’intervento. La decisione di affidare a un partner italiano la progettazione, l’approvvigionamento e la costruzione punta a comprimere tempi e complessità, soprattutto quando l’obiettivo è realizzare un’infrastruttura pensata per l’interconnessione carrier-neutral. Il cuore del progetto è nella capacità di far convivere standard elevati di affidabilità, ambienti dedicati agli operatori – dalle Meet Me Rooms alle aree tecniche – e una predisposizione alla connettività internazionale, in un momento in cui domanda di bassa latenza, cloud e intelligenza artificiale sta riscrivendo le priorità dei data center.

Un partner EPC per governare complessità e qualità esecutiva

Per ROM1, Digital Realty sceglie un modello di Engineering, Procurement and Construction che consente di presidiare in modo unitario tutte le fasi realizzative. Techbau S.p.A., azienda italiana specializzata nella realizzazione di infrastrutture tecnologiche avanzate, curerà la gestione integrata del progetto, garantendo elevati standard di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale.

Una scelta che riflette la crescente complessità delle infrastrutture digitali di nuova generazione, chiamate a supportare carichi sempre più critici e a integrarsi in modo nativo con le reti di telecomunicazioni e gli ecosistemi di interconnessione.

ROM1 come nodo carrier-neutral per l’ecosistema telco

Il data center ROM1 è progettato per ospitare un ampio ecosistema di operatori di telecomunicazioni, sia internazionali sia regionali. L’infrastruttura includerà Meet Me Rooms, ICT Rooms, locali elettrici, aree UPS, sale batterie e sistemi di raffreddamento interno, concepiti per assicurare continuità operativa ed efficienza.

La vocazione carrier-neutral del sito risponde alla crescente domanda di interconnessione diretta tra operatori, cloud provider e imprese, riducendo la latenza e migliorando le prestazioni dei servizi digitali avanzati, in particolare quelli legati all’intelligenza artificiale.

Interconnessione globale e cavi sottomarini

Uno degli elementi strategici del progetto è la predisposizione all’interconnessione con diversi sistemi di cavi sottomarini, che rafforza il ruolo di ROM1 come hub nel Mediterraneo. Il data center è pensato per collegare Europa, Africa, Medio Oriente e Asia, ampliando le possibilità di instradamento del traffico dati e aumentando l’attrattività del sito per gli operatori internazionali.

Con ROM1, Digital Realty mira a potenziare la propria rete di connettività nell’Italia centrale e meridionale ed estendere la presenza nell’area mediterranea, sostenendo la nascita di un nuovo polo tecnologico nella Capitale.

Certificazione Tier IV e resilienza infrastrutturale

Sul fronte dell’affidabilità, ROM1 ha già ottenuto la certificazione Uptime Institute Tier IV per la progettazione (Design Documents), a garanzia dell’aderenza ai più elevati standard di efficienza e resilienza. Questo rappresenta il primo passo verso la Tier IV Certification of Constructed Facility, che attesta il massimo livello di continuità operativa una volta completata l’infrastruttura.

Un requisito sempre più centrale per operatori telco, cloud provider e grandi clienti enterprise, per i quali la disponibilità del servizio è un fattore critico.

Energia rinnovabile e rigenerazione urbana

Il progetto prevede il recupero e la riqualificazione dell’ex centro direzionale ACEA in Via delle Testuggini, nel Municipio IX di Roma. La prima fase operativa interesserà una superficie di circa 5.000 metri quadrati, con una capacità IT complessiva di 3,2 MW, articolata in quattro moduli.

Una volta completato, ROM1 sarà alimentato interamente da energia rinnovabile, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e favorire la transizione verso infrastrutture digitali a zero emissioni, coniugando sviluppo tecnologico e attenzione al territorio.

Una visione condivisa tra innovazione e sostenibilità

La collaborazione tra Techbau e Digital Realty nasce da una visione comune che mette al centro qualità progettuale, efficienza energetica e supporto allo sviluppo locale. L’obiettivo è realizzare infrastrutture performanti e interconnesse, capaci di sostenere la crescita del Paese e accompagnare la trasformazione sostenibile delle città.

Con ROM1, Digital Realty rafforza il proprio posizionamento in Italia, mentre Techbau consolida il ruolo di riferimento nazionale per i grandi progetti di data center a vocazione internazionale.