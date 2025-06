Data center, l’AI factory spiega le ali grazie al private cloud

L’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il panorama tecnologico globale, e per sfruttarne al massimo il potenziale, le organizzazioni devono dotarsi delle giuste infrastrutture. Le nuove soluzioni modulari e scalabili sono state progettate per affrontare le sfide delle aziende moderne, semplificando la creazione di ambienti pronti per l’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il panorama tecnologico globale, e per sfruttarne al massimo il potenziale, le organizzazioni devono dotarsi delle giuste infrastrutture. Le nuove soluzioni modulari e scalabili sono state progettate per affrontare le sfide delle aziende moderne, semplificando la creazione di ambienti pronti per l’intelligenza artificiale. Hpe e Nvidia hanno sviluppato queste soluzioni avanzate, pensate per supportare una vasta gamma di applicazioni, rendendo l’intelligenza artificiale più accessibile e facile da implementare per aziende, enti pubblici e sviluppatori di modelli.

L’obiettivo è creare data center ottimizzati per AI Factory, che semplifichino l’intero ciclo di vita dell’intelligenza artificiale e riducano la complessità operativa, aumentando al contempo l’efficienza e velocizzando l’adozione dell’AI.

Una piattaforma integrata per una gestione completa dell’AI

Tra le novità più rilevanti, una delle proposte principali è una piattaforma Private Cloud AI completamente integrata, che unisce calcolo, networking e software accelerati. Questa piattaforma Questa piattaforma sviluppata da Hpe e Nvidia offre una risposta concreta alle necessità delle organizzazioni moderne, con funzionalità avanzate per garantire sicurezza, scalabilità e protezione dell’investimento. La piattaforma è progettata per consentire una scalabilità continua tra diverse generazioni di GPU, rispondendo alle esigenze in costante evoluzione delle aziende senza compromettere le performance.

Particolarmente rilevante è la gestione air-gapped, che rende questa soluzione particolarmente adatta per settori e organizzazioni con elevati requisiti di privacy. Inoltre, la multi-tenancy consente alle aziende di collaborare internamente, sfruttando al massimo le risorse disponibili senza compromettere la sicurezza.

Modularità e velocità di implementazione

Le soluzioni proposte da Hpe e Nvidia sono caratterizzate dalla modularità, che permette alle organizzazioni di adottare una struttura tecnologica completa già preconfigurata. Questo approccio accelererà significativamente il time-to-value, rendendo più facile e rapido il deployment delle soluzioni. Le soluzioni AI Factory, infatti, sono costruite con stack tecnologici già pronti all’uso, riducendo al minimo il tempo necessario per l’implementazione.

Una delle innovazioni principali di queste soluzioni è l’integrazione del Model Context Protocol (MCP), che migliora la gestione dei dati non strutturati, accelerando l’elaborazione delle informazioni e rendendo più efficienti le pipeline di dati.

Sicurezza e gestione avanzata delle risorse

La sicurezza è uno degli aspetti centrali di queste nuove soluzioni. Con Hpe OpsRamp, le aziende possono ottenere una visibilità completa sulla catena del ciclo di vita dell’AI factory, monitorando e gestendo in tempo reale le risorse distribuite in tutto l’ambiente cloud. L’adozione di queste soluzioni permette di mantenere un elevato livello di sicurezza anche in ambienti multi-tenant, dove più team possono accedere alle risorse senza compromettere la sicurezza o l’efficienza operativa.

Soluzioni per il settore finanziario e altri ambiti verticali

Le soluzioni proposte non si limitano al settore privato. Hpe, in collaborazione con Accenture, sta sviluppando nuove applicazioni AI agentiche per il settore dei servizi finanziari, che promettono di ottimizzare i processi interni delle istituzioni finanziarie. L’adozione di queste soluzioni nell’ambito delle spese aziendali e della gestione contrattuale è destinata a trasformare il settore, migliorando la capacità di risposta alle dinamiche di mercato e accelerando l’adozione dell’intelligenza artificiale.

Inoltre, queste soluzioni sono ideali per applicazioni in smart city, sicurezza, privacy dei dati e AI responsabile, con oltre 75 casi d’uso supportati da un ecosistema di partner che espande costantemente le capacità delle AI Factory.

Soluzioni per enti pubblici e governance dei dati

Anche il settore pubblico beneficia di queste nuove soluzioni, pensate per governi e organizzazioni pubbliche. Queste soluzioni offrono funzionalità specializzate come la gestione air-gapped, per garantire una sovranità dei dati operativa e tecnologica. Le soluzioni sono ideali per le organizzazioni che necessitano di un controllo rigoroso dei dati, in particolare in contesti in cui la privacy e la conformità alle normative sono fondamentali.

Accessibilità e disponibilità delle soluzioni

Le soluzioni sono già disponibili per le aziende che desiderano testare prima dell’acquisto. Il programma “try and buy” consente di testare le piattaforme Private Cloud AI in data center globali ad alte prestazioni, per valutarne le potenzialità senza impegno.

Inoltre, grazie a Hpe Financial Services, le aziende possono avviare i loro progetti con pagamenti dilazionati, facilitando l’accesso alle tecnologie avanzate. Questo programma di finanziamento rende l’intelligenza artificiale più accessibile a tutte le organizzazioni, permettendo loro di iniziare a innovare senza ritardi.

Un passo verso il futuro dell’AI

Le nuove soluzioni rappresentano un enorme passo in avanti nell’adozione dell’intelligenza artificiale, semplificando l’accesso e l’implementazione in vari settori. Con un’architettura scalabile, sicura e modulare, queste soluzioni sono destinate a trasformare il modo in cui le organizzazioni adottano l’AI, accelerando il processo di digitalizzazione e garantendo un ritorno sul lungo periodo.