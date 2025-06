Data center, Sarmi (Asstel): “Infrastrutture da valorizzare per la crescita del Paese”

Il settore delle telecomunicazioni si trova oggi a un punto di svolta, e al centro di questa trasformazione si colloca una delle infrastrutture più silenziose ma decisive per l’economia digitale: i data center. In occasione dell’evento “Innovazione Territoriale – Data center e servizi per una visione metropolitana di sviluppo”, Massimo Sarmi, presidente di Asstel – Assotelecomunicazioni, ha tracciato una linea netta: i data center sono diventati una componente essenziale dell’infrastruttura nazionale, non solo per la gestione del traffico dati, ma anche per abilitare applicazioni avanzate e assicurare la sovranità tecnologica del Paese.