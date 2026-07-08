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De Carolis, Sirti Digital Solutions: “Convergenza Tlc-IT leva per trasformare le reti in valore”

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Il ceo dell’azienda: “Le infrastrutture devono essere considerate come un backbone che cattura anche il mondo del tech: dall’IoT fino all’intelligenza artificiale”

Pubblicato il 8 lug 2026
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