All’indomani dell’annuncio della disdetta da parte di Tim del Master Service Agreement (Msa) con Inwit (mossa che segue a ruota quella di Fastweb+Vodafone), il mercato si interroga sui possibili sviluppi della rete italiana, ipotizzando le conseguenze dei piani prospettati dalle tre società in gioco.
il caso
Dossier torri, affondo di Galli: “Uscire da Inwit è antieconomico”
Secondo il direttore generale della società disdire, come annunciato da Tim e Fastweb+Vodafone, i Master Service Agreement, significa dare vita a un piano di rete alternativa con la costruzione di almeno 15 mila nuove strutture che richiederebbe 30 anni, con impatti sulla qualità del servizio e con un costo di ulteriori due miliardi. Per gli analisti potrebbe trattarsi di una mossa per rinegoziare i contratti
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