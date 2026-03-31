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Dossier torri, affondo di Galli: “Uscire da Inwit è antieconomico”

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Secondo il direttore generale della società disdire, come annunciato da Tim e Fastweb+Vodafone, i Master Service Agreement, significa dare vita a un piano di rete alternativa con la costruzione di almeno 15 mila nuove strutture che richiederebbe 30 anni, con impatti sulla qualità del servizio e con un costo di ulteriori due miliardi. Per gli analisti potrebbe trattarsi di una mossa per rinegoziare i contratti

Pubblicato il 31 mar 2026
Diego Galli Direttore Generale INWIT

All’indomani dell’annuncio della disdetta da parte di Tim del Master Service Agreement (Msa) con Inwit (mossa che segue a ruota quella di Fastweb+Vodafone), il mercato si interroga sui possibili sviluppi della rete italiana, ipotizzando le conseguenze dei piani prospettati dalle tre società in gioco.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Domenico Aliperto

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