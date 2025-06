Edge cloud e Tlc, Ptsclas vince la gara per le sperimentazioni

‘Aracne’ non è solo un progetto, ma una vera e propria sfida a reinventare la gestione delle città del futuro. Al centro dell’iniziativa c’è l’Edge Cloud Computing, che promette di trasformare il modo in cui le smart city interagiscono con la tecnologia, rendendo la gestione urbana più agile e dinamica. Grazie all’elaborazione dei dati in tempo reale, direttamente sul campo, ‘Aracne’ mira a ottimizzare i flussi di traffico, la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture cittadine, riducendo le inefficienze e migliorando la qualità della vita.

A supporto di questa rivoluzione digitale, inoltre, entrano in gioco l’Intelligenza Artificiale e i Digital Twin, che creeranno una rappresentazione virtuale aggiornata delle città, monitorando in tempo reale lo stato delle infrastrutture e prevedendo eventuali criticità.

Il bando del dipartimento per la trasformazione digitale

Con Arache Ptsclas, public company italiana specializzata nell’advisory strategico per imprese e Pubblica Amministrazione, grazie al progetto messo a punto dall’Università degli Studi “Sapienza” di Roma e con i partner Open Fiber, Huawei, Lutech e FibreConnect, si è aggiudicata il bando del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di un field trial con piattaforme Edge Cloud Computing nei punti di presenza delle reti fisse e nei punti di aggregazione delle reti mobili. L’iniziativa rientra nell’ambito della “Strategia italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026”, che si pone l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi esistenti e promuovere lo sviluppo di nuovi servizi grazie al potenziamento delle reti. La sperimentazione delle soluzioni sviluppate nel progetto si concluderà entro la fine del 2025,

Un futuro più sicuro e sostenibile con l’Edge Cloud

Il cuore del progetto è l’adozione delle piattaforme di Edge Cloud Computing (ECC) per migliorare la sicurezza e la scalabilità dei servizi ICT, con particolare attenzione all’introduzione di soluzioni innovative nelle reti telecom. In un contesto urbano sempre più complesso, il sistema ‘Aracne’ mira a ottimizzare la gestione del traffico urbano e delle infrastrutture mediante una combinazione di Edge Cloud Computing, AI e Digital Twin.

L’Edge Cloud Computing consente l’elaborazione dei dati in tempo reale direttamente vicino alla fonte, riducendo i tempi di latenza e migliorando la risposta dei sistemi. Con l’ausilio dei Digital Twin, che offrono una rappresentazione aggiornata e digitale dell’ambiente urbano, il sistema sarà in grado di monitorare e ottimizzare in tempo reale il traffico, la distribuzione e il trasporto pubblico, migliorando l’efficienza e la sostenibilità delle città.

Il progetto punta a gestire scenari complessi come la prevenzione degli incidenti, la navigazione predittiva basata su AI e la manutenzione predittiva delle infrastrutture urbane. Questo approccio integrato permetterà di ottimizzare la gestione della mobilità urbana e di ridurre i rischi legati a situazioni di emergenza e traffico congestionato.

Innovazione e collaborazione: una visione condivisa per il futuro

“La necessità di trasformare l’architettura delle reti integrando piattaforme di Edge Cloud Computing è oggi riconosciuta come una priorità per l’avanzamento tecnologico del Paese non solo a livello nazionale, ma anche dalla Commissione Europea e dalle principali organizzazioni nel settore delle telecomunicazioni – afferma Cristoforo Morandini, partner associato di Ptsclas – A questo sviluppo si accompagnano infatti grandi potenzialità in termini di miglioramento della qualità dei servizi già presenti su Internet e incremento dell’offerta con servizi innovativi che oggi sono scarsamente diffusi a livello territoriale. Il contributo di Ptsclas, in qualità di advisor strategico, garantisce la sostenibilità del modello attraverso l’analisi di fattibilità economica, la valutazione di impatto e la definizione degli scenari di adozione nelle reti degli operatori telco. Il progetto rappresenta un esempio concreto di integrazione tra innovazione tecnologica, ricerca accademica e capacità consulenziale a supporto della trasformazione digitale del Paese”.

Trasformare la gestione della mobilità urbana e delle infrastrutture

“Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto così strategico per l’evoluzione digitale del paese, che può ridefinire il modo in cui viviamo e interagiamo con le nostre città – aggiunge Alberto Roseo, Chief Marketing, Communication & Innovation Officer del Gruppo Lutech – Stiamo dando forma a un ecosistema digitale in cui l’Edge Cloud Computing, l’Intelligenza Artificiale e i Digital Twin non sono solo strumenti, ma veri e propri abilitatori di un nuovo paradigma di mobilità, sicurezza e sostenibilità. Come Gruppo Lutech – conclude – metteremo a disposizione le nostre competenze per sviluppare soluzioni verticali capaci di trasformare la gestione della mobilità urbana e delle infrastrutture, con l’obiettivo di generare un impatto concreto e misurabile sui territori coinvolti“.

L’importanza dell’Edge Cloud nelle telecomunicazioni: una sfida globale

L’adozione di piattaforme di Edge Cloud Computing nelle reti di telecomunicazioni non è solo un obiettivo nazionale, ma risponde a una crescente necessità globale di migliorare le performance delle infrastrutture digitali. Con l’avanzamento delle tecnologie di rete, come il 5G e l’Internet of Things (IoT), le piattaforme Edge Cloud si pongono come una soluzione ideale per garantire la gestione ottimale di enormi volumi di dati generati in tempo reale.

Le reti di telecomunicazioni, infatti, sono chiamate a gestire una quantità sempre maggiore di informazioni e a offrire servizi con livelli di latenza ridotti. L’Edge Cloud, posizionando il trattamento dei dati vicino al punto di origine, permette di abbattere i tempi di risposta e garantire una gestione efficiente dei flussi informativi. In questo contesto, l’introduzione di soluzioni come il Digital Twin e l’AI diventa fondamentale per potenziare la capacità delle reti di rispondere a scenari complessi, migliorando l’affidabilità dei servizi.

Il futuro delle città intelligenti: sostenibilità e innovazione

Con il progetto ‘Aracne’, l’obiettivo è di consentire all’Italia di compiere un passo ulteriore verso la realizzazione di città intelligenti, in cui la tecnologia non solo migliora la qualità della vita urbana, ma favorisce anche la sostenibilità ambientale. L’utilizzo combinato di Edge Cloud Computing, AI e Digital Twin consentirà di ottimizzare la gestione delle risorse, ridurre l’impatto ambientale delle attività urbane e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini.