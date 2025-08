EmiliaRomagnaWiFi: superato il traguardo dei 7 milioni di utenti unici

La Regione Emilia-Romagna ha appena raggiunto un risultato che sarebbe stato difficile prevedere: oltre 7 milioni di utenti unici hanno scelto EmiliaRomagnaWiFi, la rete pubblica e gratuita gestita da Lepida, che collega in modo capillare cittadini, turisti e professionisti in mobilità. Il dato, che segna un incremento del 55% in un solo anno, non è solo un traguardo numerico, ma il segno di una trasformazione digitale che sta cambiando il volto della connettività pubblica in Italia.

Questa rete, ormai presente in quasi ogni angolo del territorio regionale, non è solo un successo per i numeri, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’accesso a internet: senza bisogno di registrazioni o autenticazioni, chiunque, in qualsiasi momento, può collegarsi e navigare con una connessione stabile e veloce. Un’opportunità che si estende a tutti, dai residenti ai turisti, passando per studenti e lavoratori in mobilità.

Crescita esponenziale

Il numero di utenti unici di EmiliaRomagnaWiFi ha registrato una crescita notevole. Nel periodo compreso tra giugno 2024 e giugno 2025, gli utenti sono passati da circa 4,5 milioni a oltre 7 milioni, con un incremento di oltre il 55% in soli 12 mesi. Questo dato conferma l’efficacia e la crescente diffusione della rete sul territorio regionale, che non mostra segni di saturazione e continua a evolversi.

Un servizio per tutti

EmiliaRomagnaWiFi è una rete gratuita, pubblica e aperta, pensata per offrire connettività a una vasta gamma di utenti, tra cui cittadini residenti, turisti, studenti e lavoratori in mobilità. L’accesso alla rete avviene tramite il SSID “EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it” senza necessità di registrazione o autenticazione. La rete è distribuita in modo capillare in quasi 13.000 access point, che si trovano in luoghi pubblici strategici come piazze, stazioni, ospedali, scuole, università e aree turistiche.

Tecnologia e qualità della connessione

Una delle caratteristiche distintive di EmiliaRomagnaWiFi è la qualità della connessione. La rete offre velocità elevata e stabile, in grado di supportare l’accesso simultaneo di migliaia di dispositivi, anche in ambienti ad alta densità come stazioni e piazze affollate. Grazie a questa infrastruttura tecnologica avanzata, gli utenti possono godere di un’esperienza di navigazione fluida e affidabile.

Monitoraggio e sicurezza

La piattaforma Big Data di Lepida monitora costantemente l’infrastruttura, garantendo il miglioramento continuo del servizio. Inoltre, la sicurezza e la privacy sono priorità assolute: i dispositivi vengono anonimizzati tramite un sistema che maschera automaticamente i MAC address, assicurando che nessuna informazione personale venga raccolta. I dati aggregati vengono utilizzati per generare analisi statistiche utili a ottimizzare ulteriormente il servizio.

Fattori chiave del successo

Diversi fattori hanno contribuito al successo di EmiliaRomagnaWiFi. Tra questi: l’espansione della copertura in aree meno servite, la ripresa dei flussi turistici e degli eventi pubblici, e l’incremento della domanda di connettività pubblica sicura e gratuita. La rete non solo risponde a una necessità crescente, ma facilita anche l’accesso ai servizi digitali regionali, aumentando l’integrazione tra cittadini e le risorse online.

Un futuro in continua espansione

Il trend positivo suggerisce che il numero di utenti continuerà a crescere, consolidando EmiliaRomagnaWiFi come una risorsa fondamentale per il territorio. La rete continua a evolversi, spiega Lepida, migliorando la qualità del servizio e la copertura, e rappresenta un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare l’accesso alla connettività per tutti.