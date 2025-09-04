Fastweb + Vodafone, via alla prima offerta congiunta. Parola d’ordine “super convergenza”

La fusione da otto miliardi di euro finalizzata lo scorso dicembre comincia a tradursi in strategia e operatività: Fastweb + Vodafone presenta la prima offerta congiunta per i due brand, disponibile a partire da oggi 4 settembre per i nuovi clienti e per chi ha già sottoscritto contratti Fastweb e Vodafone Italia, nei negozi di entrambi i marchi su tutto il territorio nazionale.

“La proposta di Fastweb + Vodafone che lanciamo oggi segna un nuovo passo verso una strategia di valore, aspetto fondamentale del processo di integrazione delle due aziende per offrire servizi convergenti innovativi per le famiglie”, dice Anita Carra, Chief Brand & B2C Marketing Officer di Fastweb + Vodafone. “Puntiamo a differenziarci non solo per la qualità dei nostri prodotti, ma per l’esperienza completa che siamo in grado di costruire attorno a essi, un ecosistema di valore pensato per contribuire a semplificare la vita dei nostri clienti, generare fiducia e relazioni durature”.

Una proposta basata sulla “super convergenza”

La nuova offerta di Fastweb + Vodafone è dedicata alle famiglie e punta sui vantaggi e sullo sconto dato da quella che il gruppo definisce “super convergenza”: ossia sulla possibilità di sottoscrivere servizi di diversa natura con un unico fornitore, semplificando così la gestione delle utenze.

Si parla quindi di tre livelli di offerta, attraverso cui è possibile eventualmente aggiungere e integrare servizi di connettività mobile e fissa, oltre che di fornitura di energia elettrica, consentendo, si legge in una nota del gruppo, “uno sconto annuale fino a un massimo di 180 euro”.

Fra i servizi aggiuntivi inclusi o attivabili nelle offerte convergenti di Fastweb + Vodafone ci sono, a seconda delle caratteristiche e dei prezzi, l’assicurazione per l’assistenza sulla casa oppure sugli animali domestici, i servizi di cybersicurezza, la possibilità di avere degli extender WiFi per fare arrivare la connessione anche nei punti più remoti della casa e altro ancora.

Inoltre, nei negozi è sempre possibile acquistare uno smartphone scegliendo fra alcuni dei modelli presenti sul mercato, grazie a un portafoglio prodotti sempre aggiornato e a condizioni vantaggiose anche con vendita rateale.

Le offerte per chi è già cliente Fastweb o Vodafone

I clienti che già utilizzano i servizi fissi o mobili Fastweb oppure Vodafone possono acquistare una o più linee mobili con giga illimitati in Italia. Per chi viaggia all’estero, Fastweb + Vodafone aumenta i giga a disposizione per la navigazione in roaming in Europa e consente per la prima volta di utilizzare il traffico voce e dati anche in Svizzera e Regno Unito.

Completa il pacchetto l’offerta Fastweb Energia Flat con energia 100% da fonti rinnovabili certificata dal Gse, che prevede canone fisso mensile, conguaglio a fine anno per l’energia non consumata e possibilità di modificare liberamente la soglia di consumo annuo. Grazie al servizio gratuito MonitorConsumi, i clienti possono monitorare in tempo reale i propri consumi, ricevere suggerimenti personalizzati per migliorare l’efficienza energetica, analizzare l’impatto ambientale e ottimizzare l’uso degli elettrodomestici.

Il modem WiFi 7 in dotazione

Per alcune offerte di rete fissa sarà incluso Seven, il nuovo modem dotato di tecnologia WiFi 7 con prestazioni superiori in velocità di trasferimento e latenza. Il dispositivo integra fino a due porte ethernet fino a 2.5Gbps e la tecnologia Multi-Link Operation permette di sfruttare simultaneamente più bande di frequenza WiFi, assicurando connessioni stabili anche in ambienti con elevate interferenze. Seven è stato concepito con interfacce che migliorano l’usabilità e punta a garantire la sostenibilità ambientale: il 95% della plastica utilizzata proviene da materiale riciclato, mentre la funzionalità EcoMode permette di controllare i consumi energetici del modem con la possibilità di ridurli fino al 50%. Per abitazioni particolarmente ampie, l’offerta si completa con Seven Booster, l’extender WiFi anch’esso equipaggiato con tecnologia WiFi 7.

Il nuovo spot

Per annunciare il lancio della prima offerta congiunta di Fastweb + Vodafone dedicata alle famiglie, è on air da oggi 4 settembre un nuovo spot televisivo che racconta l’unione tra i due brand. In scena Jannik Sinner chiama Alessandro Cattelan che risponde presentando tre ragazzi, che rappresentano i servizi mobile, fisso ed energia. La coda finale svela il vantaggio della nuova offerta: più servizi si scelgono e più si risparmia. La formula di super convergenza consente uno sconto per chi attiva nuovi servizi e per i già clienti Fastweb e Vodafone.

Il messaggio “Insieme è un’altra storia” a chiusura dello spot sintetizza lo spirito della campagna, ideata dall’agenzia creativa The Bunch e pianificata sulle principali emittenti televisive, digital e social da Carat per Vodafone Italia e da Mindshare per Fastweb.