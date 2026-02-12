Fastweb+Vodafone, conti in ordine nell’anno della fusione

Risultati finanziari e performance in linea con le attese per Fastweb+Vodafone. Nel corso del 2025, il primo anno a seguito dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, i clienti mobili, residenziali e business, si attestano a 20 milioni 54 mila, in flessione dello 0,8% rispetto ai dati pro-forma relativi allo stesso periodo dell’anno scorso, per una market share pari al 26%. I clienti fissi, residenziali e business, sono invece 5 milioni 732 mila (-3,1%), per una market share pari al 30%.

La rete mobile di Fastweb+Vodafone raggiunge una copertura della popolazione nazionale del 99%, di cui l’89% in 5G (+8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Aumenta di 15 punti percentuali anche la copertura della rete in fibra Ftth che raggiunge il 56% del territorio nazionale.

Nel corso del 2025 la società, si legge in una nota, “ha perseguito una strategia basata sulla generazione di valore per tutti i segmenti di clienti – B2C, B2B e Wholesale – attraverso l’innovazione, la qualità e l’acquisizione di clientela ad alto valore con l’obiettivo di stabilizzare i ricavi da servizi Telco e la marginalità complessiva e focalizzandosi sulla crescita dei ricavi da servizi ICT e beyond the core”.

Lieve flessione per i ricavi (stabile il B2b)

I ricavi totali dell’esercizio sono in lieve flessione a 7.291 milioni di euro (-1,1% rispetto ai dati pro-forma relativi allo stesso periodo dell’anno scorso). L’Ebitda inclusi i costi di locazione (Ebitdaal) raggiunge quota 1.687 milioni di euro (+0,1% rispetto al 31 dicembre 2024) mentre i capex ammontano a 1.478 milioni di euro (+0,4%) e l’Operating Free Cash Flow è pari a 209 milioni di euro (-2,3%).

Escludendo i costi derivanti dall’integrazione l’adjusted Ebitdaal è invece pari a 1.805 milioni di euro (-3,1% rispetto alla fine del 2024) mentre gli adjusted capex si attestano a 1.331 milioni di euro, in calo del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’adjusted Operating Free Cash Flow è in leggera crescita a 474 milioni di euro (+2,8%), nonostante l’anno di transizione.

Analizzando i singoli segmenti, in quello residenziale B2C i clienti mobili si attestano a 15 milioni 601 mila (-2,7% rispetto al 31 dicembre 2024) e i clienti fissi a 4 milioni 617 mila (-3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso).

I ricavi complessivi B2C si attestano a 3.328 milioni di euro, in calo del 2,9% su base annua ma la forte focalizzazione sulla strategia a valore avviata dall’azienda dall’inizio anno continua a mostrare i suoi effetti positivi sugli indici con la crescita dell’Net promoter score e un deciso rallentamento del tasso di disabbonamento. Il gruppo registra poi un’ottima performance dei ricavi da servizi “beyond the core”, in particolare quelli legati a Fastweb Energia: in meno di due anni dal lancio, i clienti che hanno attivato il servizio hanno raggiunto a fine anno quota 114mila.

Stabili i ricavi complessivi B2B che si attestano a 3.237 milioni di euro (-0,5% rispetto allo stesso periodo del 2024) sostenuti soprattutto dal mercato delle grandi imprese e della PA.

Continua a crescere in modo significativo e trasversale nei vari segmenti di mercato il contributo dei ricavi da servizi ICT a valore aggiunto basati su Cloud, Cybersecurity, IoT e 5G Mobile Private Network, che raggiungono quota 844 milioni di euro, in aumento del +5,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Particolarmente significativa la performance derivante dal portafoglio di soluzioni end-to-end di intelligenza artificiale di FastwebAI Suite – basate su infrastrutture nazionali, sicure e conformi al quadro regolamentare rilevante – pensate per aziende, pmi e pubbliche amministrazioni. A fine anno sono più di 25mila le licenze sottoscritte da piccole e medie imprese per l’utilizzo dei servizi basati su AI sviluppati dalla società.

In crescita il segmento Wholesale

Conferma la sua centralità nella strategia di Fastweb+Vodafone il segmento Wholesale in costante crescita. A fine 2025 i ricavi totali si attestano a 722 milioni, in aumento del +5,4% rispetto allo stesso periodo del 2024 mentre il numero di linee fisse a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali raggiunge quota 1.126.000, con un incremento pari al 24,4%. Alla fine del 2025 risulta completato il passaggio dei clienti CoopVoce sulla rete mobile di Vodafone Italia.

Il processo di integrazione tra Fastweb e Vodafone

Nel corso del 2025 il processo di integrazione industriale e commerciale di Fastweb e Vodafone Italia è proseguito secondo i tempi e le modalità previste. La riorganizzazione è stata completata anche dal punto di vista societario con la fusione delle due entità avvenuta nei primi giorni di gennaio 2026 e la nuova struttura aziendale è pienamente operativa. A fine anno inoltre sono state raggiunte sinergie pari a 95 milioni di euro derivanti principalmente dal processo di migrazione delle sim mobili Fastweb su rete Vodafone Italia che si è quasi concluso e dalla progressiva internalizzazione di alcuni servizi forniti da Vodafone Group.

Sul fronte commerciale a settembre è stato lanciato il portafoglio d’offerta congiunto per i clienti residenziali mentre sul piano infrastrutturale a inizio gennaio 2026 Fastweb+Vodafone e Tim hanno raggiunto un accordo preliminare finalizzato allo sviluppo delle reti di accesso mobile attraverso un modello di Radio Access Network sharing. L’obiettivo è accelerare l’espansione del 5G in Italia, evitando duplicazioni nelle aree rurali e meno densamente popolate. Il progetto, precisa la società, è ancora soggetto all’approvazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.