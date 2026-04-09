Fastweb+Vodafone entra a far parte di Tm Forum, l’alleanza globale di oltre 800 aziende di telecomunicazioni e tecnologia. Tra i membri dell’associazione figurano i dieci principali operatori Tlc, i tre primi hyperscaler per dimensioni, i fornitori di apparecchiature di rete leader a livello globale e un’ampia gamma di vendor, società di consulenza e integratori di sistemi. Si tratta di uno spazio internazionale concepito per collaborare e generare un cambiamento duraturo, rinnovando valore e scopo per il settore della connettività e non solo.

Un investimento strategico per accelerare la trasformazione digitale

Per Fastweb+Vodafone, si legge in una nota, “l’ingresso in Tm Forum rappresenta un investimento strategico per accelerare la propria trasformazione digitale, innovare in modo più efficace e collaborare con i leader del settore per costruire il futuro della connettività”.

L’obiettivo di Tm Forum è infatti quello di dispiegare il potenziale delle competenze e dell’ambizione collettiva dei suoi membri, co-creando standard, framework e strumenti pratici che abilitano un settore della connettività più sostenibile, agile e pronto per l’intelligenza artificiale. Insieme ai suoi membri, Tm Forum sviluppa e realizza tre “Missions” cruciali – Composable IT ed Ecosistemi, Reti Autonome, e AI e Dati – che forniscono un percorso chiaro per modernizzare i sistemi legacy, automatizzare le operazioni e sbloccare nuovo valore con architetture digitali aperte e interoperabili.

Attraverso il suo modello collaborativo, Tm Forum consente a team globali di dare vita a standard universali, API aperte, componenti Open Digital Architecture, best practice e prototipi che risolvono sfide del mondo reale.

La partecipazione a questi progetti consentirà a Fastweb+Vodafone “di sperimentare tecnologie all’avanguardia in un ambiente sicuro, ottimizzando le risorse e condividendo le conoscenze, e di partecipare alla definizione degli standard e alla progettazione delle tendenze future del settore globale delle telecomunicazioni. L’adozione di modelli di processo standardizzati mira a ottimizzare le operazioni interne e a creare servizi più innovativi e affidabili, fornendo un’esperienza di maggior valore per i clienti finali”, sottolinea l’azienda.

Le tre missioni del Tm Forum

Come accennato, il Tm Forum si è dato tre missioni strategiche. La prima, quella del Composable IT ed Ecosistemi, intercetta le nuove esigenze del settore della connettività, che ha compiuto enormi progressi nello sviluppo di standard universali per sistemi IT componibili attraverso l’Open Digital Architecture dell’Alleanza. Questa missione prosegue un lavoro di ricerca che sta rivoluzionando il modo in cui gli ecosistemi IT riescono a implementare il software OSS e BSS, apportando miglioramenti significativi e comprovati in termini di produttività e velocità ai processi operativi. Merito di un ecosistema plug-and-play che offre all’IT e alle reti API aperte e nuove tecnologie di intelligenza artificiale.

La missione Reti autonome punta invece ad accelerare la transizione verso il Livello 4 di maturità in ambito Autonomous networks, sbloccando vantaggi che vanno dalla maggiore velocità alla riduzione dei costi e a una migliore esperienza del cliente attraverso una rete altamente autonoma. I membri dell’Alleanza stanno costruendo un’architettura standard di settore che consente domini di rete auto-riparanti e auto-ottimizzanti, preparando la rete per operazioni autonome “Zero-X” (zero attese, zero interventi, zero problemi).

La missione AI e Dati, infine, aiuta le imprese ad accelerare il proprio percorso verso l’intelligenza artificiale nativa, semplificando le operazioni, generando valore, soddisfacendo le esigenze dei clienti e promuovendo l’innovazione. Si tratta di un panorama tecnologico in rapida evoluzione, caratterizzato da opinioni contrastanti e preoccupazioni relative a rischi e costi rendono incerto il “come”.

In questo scenario, il Tm Forum ambisce a superare queste sfide definendo gli standard universali necessari per il software predisposto all’AI, in modo da poter integrare la tecnologia con gli investimenti già sostenuti e i processi esistenti.