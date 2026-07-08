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FiberCop, la nuova partita delle reti passa da edge computing e intelligenza artificiale

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L’infrastruttura aperta e capillare in fibra avvicina capacità di calcolo, dati e applicazioni ai territori, abilitando servizi evoluti per imprese e PA. Una leva per sostenere innovazione, sicurezza, autonomia tecnologica e competitività di Italia ed Europa

Pubblicato il 8 lug 2026
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Federica Meta

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  • Il settore telecom evolve da semplice accesso a piattaforme che integrano servizi, calcolo e connettività; il edge computing avvicina elaborazione all’utente e FiberCop fornisce la piattaforma abilitante.
  • Il piano di rollout in fibra porta la rete FTTH oltre 15 milioni di unità immobiliari, con obiettivo 17 milioni a fine anno e oltre 20 milioni entro il 2027; estensione con Fondo Nazionale.
  • La fibra abilita servizi ad alto valore: Quantum Key Distribution, Fiber Sensing, sanità digitale, cloud e intelligenza artificiale; reti aperte e edge computing favoriscono sovranità e innovazione locale.
Riassunto generato con AI

In uno scenario in rapido cambiamento, il settore delle telecomunicazioni è chiamato a ridefinire il proprio ruolo: non più soltanto accesso alla rete, ma piattaforme evolute capaci di integrare servizi avanzati, capacità di calcolo e nuove soluzioni per imprese e territori. Questa trasformazione passa da progressi che riguardano fibra, sicurezza, garanzia dell’informazione e disponibilità di banda, ma soprattutto da ciò che accade nel punto in cui la connettività incontra dati e applicazioni.

Il ruolo dell’edge computing

L’edge computing nasce da questa esigenza: elaborare le informazioni più vicino all’utente e al luogo in cui il dato viene generato, senza dipendere solo dal cloud tradizionale.

Dall’ integrazione tra accesso, prossimità e potenza di elaborazione nasce una nuova generazione di casi d’uso digitali. FiberCop mette a disposizione una piattaforma abilitante aperta, capillare e ad alte prestazioni, sulla quale operatori, imprese e territori possono costruire servizi sempre più evoluti. La rete diventa così non soltanto il mezzo attraverso cui i dati viaggiano, ma il punto di partenza per avvicinare capacità di calcolo, applicazioni e innovazione ai luoghi in cui vengono generate e utilizzate. Anche la fibra ottica rafforza il proprio ruolo, abilitando servizi ad alto valore aggiunto: dalla Quantum Key Distribution per la protezione delle comunicazioni al Fiber Sensing per il monitoraggio del territorio e delle infrastrutture critiche, fino a nuove applicazioni al servizio della sicurezza, della resilienza e dell’innovazione del Paese.

Il piano di rollout di Fibercop

Questa capacità di avvicinare connettività, calcolo e servizi ai territori poggia innanzitutto sullo sviluppo della rete in fibra. Il piano di rollout di FiberCop procede in linea con gli obiettivi industriali dell’azienda e rappresenta uno dei pilastri della trasformazione digitale del Paese. La rete FTTH raggiunge oggi oltre 15 milioni di unità immobiliari, con l’obiettivo di arrivare a circa 17 milioni entro fine anno e superare i 20 milioni entro il 2027.

A rafforzare questo percorso si aggiunge l’aggiudicazione della gara del Fondo Nazionale per la Connettività, che consentirà a FiberCop di estendere ulteriormente la rete in fibra collegando oltre 477 mila nuovi civici, equivalenti a circa 700 mila unità immobiliari, distribuiti sull’intero territorio nazionale. L’intervento si aggiunge agli 1,2 milioni di civici già coperti nell’ambito dei precedenti programmi PNRR e consolida il contributo dell’azienda al superamento del divario digitale, confermando la connettività come leva di crescita, inclusione e competitività per l’Italia.

La fibra abilitatore di innovazione

La crescita della rete in fibra non si traduce quindi soltanto in nuova copertura, ma crea le condizioni per abilitare servizi digitali sempre più evoluti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, dalla sanità digitale al cloud, dall’intelligenza artificiale alle smart city. Tra questi, l’intelligenza artificiale rappresenta uno dei principali acceleratori della trasformazione digitale: il suo valore più rilevante non risiede solo nelle applicazioni ormai entrate nell’immaginario comune, ma nella capacità di incidere sui processi operativi delle aziende.

Quando si parla di AI generativa, il riferimento più immediato è spesso alle applicazioni di uso più comune. Ma il potenziale più concreto per il sistema produttivo può arrivare da applicazioni meno visibili e più vicine ai bisogni delle imprese: piccoli modelli generativi in grado di supportare attività di controllo della produzione, sorveglianza, sicurezza e ottimizzazione dei processi locali, con benefici significativi soprattutto per le piccole imprese diffuse sul territorio italiano. Sono applicazioni che richiedono tempi di risposta rapidi e uno scambio dei dati efficiente, e che possono trovare nell’elaborazione locale un elemento decisivo: reti evolute e capacità di calcolo vicine ai luoghi di produzione possono diventare così un motore concreto di innovazione per le imprese.

Per questo, l’evoluzione dell’edge computing assume una dimensione strategica per l’Italia e per l’Europa. Dopo aver lasciato ad altri player globali il presidio di precedenti ondate tecnologiche, dal cloud ai big data, oggi si apre una finestra di opportunità per costruire a livello Paese un’infrastruttura di calcolo distribuito sovrana, efficiente ed efficace. In questa prospettiva, le reti aperte non sono semplici collegamenti, ma basi tecnologiche su cui far crescere servizi, competitività e autonomia industriale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Federica Meta
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Federica Meta è direttrice di CorCom, testata italiana specializzata in Tlc, economia digitale, innovazione

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