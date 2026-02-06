Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

l’operazione

FiberCop rafforza la dorsale nazionale con due nuovi immobili a Genova e Padova

Home Telco
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

L’accordo per l’acquisizione con Central Sicaf (Covivio) consolida il controllo diretto sui nodi chiave della backbone e apre nuove prospettive sul fronte investimenti, pianificazione e sostenibilità

Pubblicato il 6 feb 2026
FiberCop Genova Padova

Un nuovo passo verso il consolidamento industriale e patrimoniale: a cmpierlo è Fibercop, che annuncia l’acquisto di due immobili strategici a Genova e Padova, già sedi operative della società e snodi cruciali lungo la dorsale nazionale di telecomunicazione.

L’operazione, riguarda asset acquisiti da Central Sicaf, società sotto la direzione e il coordinamento di Covivio, e viene inquadrata dall’azienda come parte integrante della strategia di crescita e sviluppo.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: rafforzare la capacità della rete e, al tempo stesso, consolidare la possibilità di pianificare investimenti futuri con maggiore efficacia.

Un investimento che guarda alla resilienza della rete e al sistema Paese

L’acquisto dei due immobili viene presentato dall’azienda come un tassello coerente con la necessità di garantire continuità operativa, robustezza e sicurezza lungo la backbone nazionale, soprattutto in un contesto in cui la domanda di connettività affidabile è diventata strutturale per imprese, pubblica amministrazione e cittadini.

Non si tratta soltanto di una scelta immobiliare, quindi, ma un intervento dalla valenza infrastrutturale, per fare in modo che la rete rappresenti sempre più la “spina dorsale della connettività del Paese”.

Le parole di Boffelli: asset centrali e qualità dei servizi

“Con queste acquisizioni FiberCop investe sull’acquisto di asset centrali per la nostra rete. In questo modo rafforziamo la capacità di offrire servizi affidabili, resilienti e innovativi a beneficio dell’intero sistema Paese”, spiega Alberto Boffelli, Chief Corporate Officer di FiberCop.

“Avere direttamente a disposizione queste infrastrutture ci permette di pianificare con maggiore efficacia gli investimenti futuri e di continuare a garantire la qualità e la sicurezza dei servizi che eroghiamo ogni giorno – conclude – Allo stesso tempo abbiamo avviato un piano di valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare in un’ottica di efficientamento e sostenibilità”.

Genova e Padova al centro dell’“autostrada digitale” della nuova backbone

Fibercop descrive i due siti come luoghi che ospitano asset fondamentali della nuova dorsale backbone di proprietaria, definita una vera e propria “autostrada digitale”.

La backbone viene rappresentata come l’infrastruttura in grado di collegare le principali città italiane, i distretti industriali e le aree periferiche, garantendo connettività ultraveloce, resiliente e sicura su tutto il territorio nazionale.

In altre parole, si tratta di strutture fisiche che ospitano componenti essenziali della rete: elementi che, nel disegno industriale di FiberCop, diventano parte integrante della strategia di controllo e protezione dell’infrastruttura.

Il valore dell’operazione si misura quindi anche nel perimetro di rete: l’acquisizione riguarda nodi che incidono direttamente sul funzionamento della dorsale.

Il ruolo dei Point of Presence e la funzione di interconnessione

I due siti rappresetano quindi due dei principali Point of Presence (PoP) della backbone, nodi che fungono da punti di accesso e di interconnessione tra la rete di FiberCop e il resto di Internet: consolidando il controllo di due snodi fisici che hanno un impatto diretto sulla qualità e sulla resilienza dell’interconnessione.

Padova: headquarter rinnovato e infrastruttura già potenziata

Nel dettaglio, FiberCop evidenzia che la sede di Padova è anche uno degli headquarter dell’azienda, recentemente rinnovato con interventi su uffici, aree tecniche e spazi logistici. La struttura, quindi, non è solo strategica in termini di rete, ma anche un centro operativo e gestionale già oggetto di investimenti.

Genova: snodo mediterraneo e potenziale attrattore per i cavi sottomarini

Sul fronte Genova, FiberCop sottolinea un aspetto che va oltre il perimetro nazionale, perché il sito viene descritto come un importante snodo per la connettività mediterranea.

Non solo: viene indicato anche come potenziale punto di attrazione per gli operatori attivi nel settore dei sistemi di comunicazione sottomarini. In prospettiva, questo elemento apre uno scenario interessante, perché lega l’asset non soltanto alla rete domestica ma anche alle dinamiche di interconnessione internazionale, oggi sempre più cruciali con l’espansione dei data center, delle CDN e delle nuove rotte di traffico digitale.

Una mossa coerente con la trasformazione del settore

L’acquisizione di immobili che ospitano asset critici si inserisce in una tendenza ormai consolidata nel mondo delle telecomunicazioni: il controllo dell’infrastruttura fisica torna a essere un elemento competitivo, anche in relazione alla capacità di gestire piani di investimento pluriennali, compliance, sicurezza e continuità operativa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • satellite spazio space economy

  • l'annuncio

    Internet satellitare, Blue Origin lancia la sfida a Starlink (ma solo sul B2B)

    22 Gen 2026

    Condividi
  • green, sostenibilità, esg, energia 2

  • IL RATING

    Sostenibilità, Fastweb si conferma al top in Italia e in Europa

    15 Gen 2026

    Condividi
  • Restart Open Fiber

  • L’APPROFONDIMENTO

    Tlc e innovazione, il programma Restart guarda all’Europa

    28 Ott 2025

    di Antonello Salerno

    Condividi
  • fibra, banda ultralarga, ultrabroadband, connettività, internet, digitale 3

  • scenari

    Digital Africa, Gsma e Itu delineano la strategia per un continente connesso

    22 Ott 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x