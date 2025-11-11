Fibra e Fwa, 50 telco mondiali dicono addio al rame. Gsma: “Serve disciplina operativa”

La dismissione delle infrastrutture legacy non riguarda più solo il mobile. Dopo anni di sunset tecnologici su 2G e 3G, il processo si estende ora al mondo della rete fissa. Secondo Gsma Intelligence, oltre 50 operatori globali stanno progressivamente spegnendo le reti in rame, con obiettivi che si estendono fino agli anni 2030. È un passaggio epocale, che segna la fine di un’era e l’inizio di una nuova fase infrastrutturale, basata su fibra ottica e Fwa (Fixed Wireless Access).