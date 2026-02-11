Il gap di connettività mobile nelle aree rurali può essere efficacemente superato mettendo a disposizione delle telco più spettro low-band (sotto 1 GHz), che può aumentare significativamente la copertura, la velocità e l’accessibilità economica delle reti 4G e 5G nelle zone ancora in digital divide, offrendo benefici tangibili alle comunità e alle economie rurali. È quanto sostiene la Gsma in un nuovo report globale intitolato “Spectrum and Rural Connectivity” e realizzato da Gsma Intelligence (l’Italia è tra i Paesi inclusi nello studio).
IL REPORT
Digital divide, più spettro low-band per vincere la sfida nelle aree rurali
Secondo Gsma, ogni 50 MHz aggiuntivi di spettro inferiore a 1 GHz è associato a un aumento del 7% della copertura 4G e dell’11% della copertura 5G nelle aree rurali. Appello a governi e regolatori su prezzi, certezza normativa e condivisione volontaria di reti e costi tra telco
