Digital divide, più spettro low-band per vincere la sfida nelle aree rurali

Il gap di connettività mobile nelle aree rurali può essere efficacemente superato mettendo a disposizione delle telco più spettro low-band (sotto 1 GHz), che può aumentare significativamente la copertura, la velocità e l’accessibilità economica delle reti 4G e 5G nelle zone ancora in digital divide, offrendo benefici tangibili alle comunità e alle economie rurali. È quanto sostiene la Gsma in un nuovo report globale intitolato “Spectrum and Rural Connectivity” e realizzato da Gsma Intelligence (l’Italia è tra i Paesi inclusi nello studio).