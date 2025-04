Hyperscaler alla conquista del cloud, ma le telco non stanno a guardare

Il mercato dei servizi cloud è in continua evoluzione, con il panorama globale dominato da un numero ristretto di hyperscaler, ovvero quei provider cloud in grado di gestire infrastrutture enormi e in rapida espansione. Questi attori, tra cui Amazon Web Services (Aws), Microsoft Azure e Google Cloud, stanno accrescendo continuamente la loro quota di mercato, mentre i provider di telecomunicazioni (telcos) e i Cloud Service Provider di livello 2 (Tier 2 CSPs) tentano di adattarsi a una realtà sempre più competitiva. Tuttavia, in un contesto dove l’edge computing e il 5G stanno emergendo come tecnologie chiave per il futuro, le alleanze strategiche tra telcos e hyperscaler sono destinate a giocare un ruolo cruciale.