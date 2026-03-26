L’assemblea degli azionisti di Inwit si terrà il 30 aprile 2026, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Lo ha deliberato il consiglio di amministrazione del gruppo, riunitosi ieri sotto la presidenza di Oscar Cicchetti.
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Inwit, assemblea degli azionisti fissata al 30 aprile
La convocazione arriva a ridosso della battaglia legale annunciata dal gruppo nei confronti di Fastweb-Vodafone, che intende porre fine al Master service agreement per dare spazio alla joint venture con Tim sulle torri
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