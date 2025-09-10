Italia fanalino di coda nelle tlc europee. Labriola: “Basta tariffe predatorie”

Il settore europeo delle telecomunicazioni si trova a un bivio cruciale. Da un lato, l’Europa ha investito molto negli ultimi anni per diffondere reti a banda ultralarga e infrastrutture 5G; dall’altro, il ritorno economico di questi investimenti è ancora troppo debole rispetto ad altre aree del mondo. Per analizzare lo stato di salute del comparto, Kearney ha sviluppato l’European Telecom Health Index, uno strumento che misura le performance in venti Paesi europei prendendo in considerazione cinque dimensioni: i risultati finanziari delle imprese, la capacità commerciale di generare ricavi, l’avanzamento tecnologico legato alla fibra e al 5G, la qualità del contesto normativo e di mercato e, infine, la percezione dei clienti.