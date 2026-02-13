La Ran entra nell’era dell’AI: dalla virtualizzazione all’automazione per tagliare costi e consumi

Quando si parla di reti mobili, la promessa è sempre la stessa: più capacità, più velocità, più servizi. Il problema è che, nel frattempo, crescono anche complessità e consumi, e la gestione quotidiana delle infrastrutture rischia di diventare un esercizio sempre più oneroso. È su questo crinale – tra aumento del traffico e necessità di rendere le operation più sostenibili – che si inserisce la mossa di Rakuten Mobile e Intel: rafforzare la collaborazione per portare un approccio “AI-first” nella vRAN, trasformando l’intelligenza artificiale da strumento di supporto a ingrediente strutturale della RAN virtualizzata.