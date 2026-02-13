Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

innovazione

La Ran entra nell’era dell’AI: dalla virtualizzazione all’automazione per tagliare costi e consumi

Home Telco
Indirizzo copiato

Rakuten Mobile e Intel rafforzano l’intesa per portare l’intelligenza artificiale dentro lo stack radio: l’obiettivo è rendere più dinamica la gestione di spettro e risorse, spingendo su ottimizzazione in tempo reale ed efficienza energetica

Pubblicato il 13 feb 2026
reti_private_industriali_corcom

Quando si parla di reti mobili, la promessa è sempre la stessa: più capacità, più velocità, più servizi. Il problema è che, nel frattempo, crescono anche complessità e consumi, e la gestione quotidiana delle infrastrutture rischia di diventare un esercizio sempre più oneroso. È su questo crinale – tra aumento del traffico e necessità di rendere le operation più sostenibili – che si inserisce la mossa di Rakuten Mobile e Intel: rafforzare la collaborazione per portare un approccio “AI-first” nella vRAN, trasformando l’intelligenza artificiale da strumento di supporto a ingrediente strutturale della RAN virtualizzata.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x