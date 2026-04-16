L’AI-Ran innova il software radio: decisioni in tempo reale e meno hardware

L’AI-Ran non è una nuova funzione aggiunta alla rete radio, ma un cambio strutturale nel modo in cui il Ran evolve, si ottimizza e genera valore. È questa la visione che Nokia mette al centro della propria strategia industriale, delineata nel percorso che porta l’intelligenza artificiale direttamente nei meccanismi decisionali della rete di accesso radio. Una trasformazione che nasce da un dato di fatto: l’AI non sta solo aumentando il traffico, ne sta cambiando profondamente la forma.