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L’AI-Ran innova il software radio: decisioni in tempo reale e meno hardware

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L’intelligenza artificiale sta cambiando la natura del traffico e delle applicazioni mobili. Per Nokia il punto di svolta passa dal Radio Access Network, che evolve in una piattaforma programmabile capace di apprendere, adattarsi e migliorare nel tempo senza attendere nuovi cicli hardware

Pubblicato il 16 apr 2026
L’AI-Ran innova il software radio: decisioni in tempo reale e meno hardware

L’AI-Ran non è una nuova funzione aggiunta alla rete radio, ma un cambio strutturale nel modo in cui il Ran evolve, si ottimizza e genera valore. È questa la visione che Nokia mette al centro della propria strategia industriale, delineata nel percorso che porta l’intelligenza artificiale direttamente nei meccanismi decisionali della rete di accesso radio. Una trasformazione che nasce da un dato di fatto: l’AI non sta solo aumentando il traffico, ne sta cambiando profondamente la forma.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Veronica Balocco

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