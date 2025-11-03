Lepida punta sulla parità: il Digital Gender Gap entra nel Piano industriale 2025-2027

Lepida ha inserito il Digital Gender Gap come punto del proprio Piano industriale 2025-2027. Lavorando a sostegno dell’Agenda Digitale regionale, la riduzione di tale gap rappresenta una sfida cruciale per inclusione sociale, occupazione e innovazione. Sebbene le donne rappresentino il 51% della popolazione UE, solo 1 laureato Stem su 3 e 1 specialista Ict su 5 sono donne. Colmare questo gap non è solo questione di equità: secondo l’Eige, aumentare la presenza femminile in ambito Stem potrebbe incrementare il PIL dell’Ue fino al 3% entro il 2050. Per affrontare questa sfida, nel 2023 è nata la Comunità Tematica regionale Digital Gender Gap che riunisce oltre 70 amministratrici e amministratori con deleghe alle pari opportunità e al digitale.

Il ruolo di ComTem

La ComTem ha l’obiettivo di rendere il divario digitale di genere tema centrale nella politica locale, aumentando consapevolezza e capacità di azione trasversale. Nel 2024 ha lavorato attraverso tre gruppi dedicati a mappatura digitale delle città in ottica di genere, diffusione di buone pratiche e cultura digitale, producendo linee guida, mappature territoriali e sessioni formative. L’attività di Lepida si concentra sul rafforzare le competenze delle amministratrici/degli amministratori nell’integrare la parità di genere digitale nelle politiche locali. Partire dalla conoscenza e dagli strumenti, per costruire percorsi territoriali condivisi ed efficaci.