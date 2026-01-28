Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

L’Fwa dona nuova vita alle edicole: in campo Eolo

Grazie all’accordo siglato con M-Dis, la società di Rcs Mediagroup, a cui fa riferimento una rete di 20mila attività distribuite su tutto il territorio nazionale, l’operatore estende la sua presenza commerciale nei piccoli centri

Pubblicato il 28 gen 2026
L’Fwa dona nuova vita alle edicole: in campo Eolo

Eolo punta a valorizzare le reti di prossimità, e sceglie il canale delle edicole per ampliare e rendere più accessibili i servizi digitali sui territori, con particolare attenzione alle aree rurali e ai piccoli centri. L’operatore specializzato nella fornitura di connettività tramite tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access) ha infatti siglato un accordo di partnership strategica con M-Dis, società del gruppo Rcs che si occupa di distribuzione nazionale di quotidiani e periodici.

Mettere a fattor comune tecnologia e capacità distributiva

Grazie a questa collaborazione, Eolo potrà estendere il proprio modello di vendita “Local Shop” a migliaia di edicole su tutto il territorio nazionale, trasformandole in nuovi punti di contatto locali per informazione, orientamento e raccolta di manifestazioni di interesse sulle offerte di connettività. “Un modello”, spiega l’azienda, “che valorizza le edicole come hub di servizi di prossimità, integrando informazione, consulenza e accesso ai servizi digitali.

La sinergia vede da una parte Eolo, impegnata nella riduzione del digital divide attraverso soluzioni di connettività arricchite dalla nuova rete 5G Fwa standalone con velocità in download fino a 1 Gbps, e dall’altra M-Dis, che serve quotidianamente un network capillare di circa 20mila edicole e che, attraverso il marchio PrimaEdicola.it, coordina servizi innovativi dedicati alla rete.

Eolo raggiunge oggi oltre 7mila comuni italiani grazie una rete Fwa distribuita attraverso oltre 4.100 torri radio capillarmente presenti sul territorio. M-Dis garantisce una presenza diffusa e strutturata, rappresentando un presidio fondamentale soprattutto nei centri di minori dimensioni. L’integrazione di queste due reti consentirà di rafforzare ulteriormente la relazione con famiglie, professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare nelle aree al di fuori delle grandi città.

Cosa prevede la partnership

Grazie all’accordo, partner locali potranno, attraverso piattaforme digitali proprietarie, segnalare in modo semplice, veloce e sicuro i potenziali clienti interessati a ricevere un’offerta per navigare con una connessione internet dedicata di qualità. Una volta manifestato l’interesse, Eolo gestirà direttamente tutte le fasi di onboarding del cliente, garantendo un’esperienza fluida, rapida e di qualità sia per il cliente finale che per il punto vendita.

“Questa partnership rappresenta un passo importante nel percorso di Eolo”, commenta Andrea Pelizzaro, chief sales officer del gruppo. “Grazie alla collaborazione con M-Dis possiamo valorizzare una rete di prossimità già fortemente radicata nei territori, trasformando le edicole in punti di contatto locali per avvicinare cittadini e professionisti a servizi di connettività ad alte prestazioni, anche fino a 1 Gbps in download grazie alla tecnologia Fwa 5G standalone a onde millimetriche. Il modello che abbiamo costruito è unico nel panorama distributivo delle telecomunicazioni: semplifica l’accesso al servizio, solleva il partner dagli aspetti più complessi del processo e consente di creare valore concreto per i territori e per i clienti finali”.

Chi è e cosa fa M-Dis

Per M-Dis, questa collaborazione rafforza il ruolo delle edicole come presidi evoluti di servizio sul territorio. Integrare l’offerta editoriale con nuovi servizi digitali significa sostenere l’innovazione della rete delle edicole e contribuire allo sviluppo delle comunità locali, in particolare nei contesti meno serviti.

La società di Rcs MediaGroup è leader nella distribuzione nazionale di prodotti editoriali (quotidiani, periodici, collezionabili, libri, stickers e cards) con 40 gruppi editoriali e 500 milioni di copie all’anno distribuite in tutta Italia, avvalendosi di una rete di edicole presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale. Attraverso la piattaforma PrimaEdicola.it, opera quotidianamente a fianco degli edicolanti per proporre una vasta gamma di prodotti e servizi complementari, proposti da aziende interessate a un canale distributivo accessibile e capillare.

M-Dis Distribuzione Media si occupa attivamente di rilanciare il modello di business delle edicole cercando di aprire le porte a nuove opportunità editoriali ed extra editoriali, consentendo alle aziende un accesso facile ed efficiente a una delle più capillari reti di punti vendita attive in Italia

@RIPRODUZIONE RISERVATA

