Meno duplicazione, più alleanze: la nuova geografia delle Tlc italiane

Il mercato italiano delle telecomunicazioni sta entrando in una fase di riallineamento. L’Opas totalitaria di Poste Italiane su TIM, l’accordo preliminare tra TIM e Fastweb+Vodafone sul RAN sharing e, a seguire, l’intesa non vincolante tra gli stessi operatori per costruire e gestire fino a 6.000 nuove torri passive per il 5G segnalano che il settore sta cercando un nuovo punto di equilibrio, spostando il baricentro dalla duplicazione delle infrastrutture verso forme più spinte di cooperazione industriale.

Poste-TIM, “la più grande piattaforma di infrastruttura connessa del Paese”

L’offerta di Poste su TIM è il tassello più visibile. Il gruppo ha annunciato un’Opas volontaria totalitaria con una valorizzazione di 0,635 euro per azione, composta da 0,167 euro in contanti e 0,0218 azioni Poste di nuova emissione per ciascuna azione TIM, con l’obiettivo dichiarato di arrivare alla revoca dalla quotazione. Nella comunicazione ufficiale, Poste spiega che l’operazione punta a costruire “la più grande piattaforma di infrastruttura connessa del Paese”, facendo leva sulla convergenza tra rete fissa e mobile, cloud, data center e connettività sicura. Non è quindi soltanto una mossa finanziaria: è il tentativo di collocare TIM dentro una piattaforma più ampia, nella quale connettività, servizi digitali, pagamenti, assicurazioni e rapporto con famiglie, imprese e pubblica amministrazione diventano parti di uno stesso disegno industriale.

Questa traiettoria si era evidenziata già un anno fa, quando Poste aveva portato la propria partecipazione complessiva in TIM al 24,81% delle azioni ordinarie, definendo l’operazione un investimento strategico di lungo periodo e richiamando le sinergie industriali con TIM, compresa la fornitura di servizi di accesso mobile per Postepay dal 1° gennaio 2026. L’Opas rende dunque esplicito e porta a compimento un percorso già avviato.

In parallelo, TIM ha scelto di rafforzare il fronte infrastrutturale con Fastweb+Vodafone. L’accordo di RAN sharing annunciato il 7 gennaio 2026 prevede che ciascun operatore possa utilizzare, nelle aree interessate, l’infrastruttura di accesso radio-mobile dell’altro, evitando duplicazioni. TIM si aspetta, fra gli effetti attesi, una maggiore efficienza nello sviluppo del 5G, soprattutto nelle aree meno dense, e la possibilità di liberare risorse per ulteriori investimenti. Il 19 marzo è arrivato il secondo passo: un accordo non vincolante per una joint venture paritetica finalizzata alla costruzione e gestione di nuove torri, con la prospettiva di arrivare fino a 6.000 siti, l’eventuale apertura a investitori terzi e un modello di accesso aperto anche ad altri operatori. Qui la partita sulla rete mobile resta decisiva, ma si gioca con strumenti diversi rispetto al passato: meno replica degli asset, più integrazione infrastrutturale, maggiore attenzione alla sostenibilità economica.

La ragione di fondo è soprattutto economica. Il Rapporto 2025 di Asstel ricorda che i ricavi lordi della filiera TLC nel 2024 valgono 28 miliardi di euro ma che dal 2010 il settore ha perso quasi 14 miliardi, pari al 33% del valore iniziale. Nello stesso rapporto si legge che gli investimenti privati degli operatori, escluse le licenze, nel 2024 sono stati pari a 6,5 miliardi, mentre considerando anche quelli cofinanziati con fondi pubblici il valore arriverebbe a 7,7 miliardi. È dentro questa forbice, tra ricavi sotto pressione e fabbisogno di capitale ancora molto alto, che sharing, alleanze e consolidamento smettono di essere una scelta tattica e diventano una necessità industriale.

Anche Fastweb+Vodafone si presenta ormai con una massa critica molto diversa dal passato. Nei risultati 2025, la società dichiara una copertura mobile del 99% della popolazione, di cui l’89% in 5G. È un dato che aiuta a capire perché il soggetto che nascerà dall’integrazione non sia solo un partner tecnico, ma uno dei protagonisti del nuovo equilibrio del mobile italiano.

Inwit, il punto è la distribuzione del valore

L’altro fronte riguarda Inwit. L’intesa tra TIM e Fastweb+Vodafone sulle nuove torri incide infatti sul cuore del modello delle tower company, che negli ultimi anni hanno costruito valore sulla stabilità dei rapporti di lungo termine con i grandi operatori e sulla crescente domanda di siti per la densificazione delle reti mobili. Non a caso Inwit, subito dopo l’annuncio, ha rivisto al ribasso la guidance 2026 e l’outlook di medio termine, attribuendo questa scelta alla crescente conflittualità con gli anchor tenant e alla pressione negoziale in atto.

Al di là del possibile contenzioso, il punto di fondo riguarda la distribuzione del valore lungo la filiera infrastrutturale: chi orienta le scelte di deployment, chi presidia i flussi di lungo periodo e chi si assume il rischio di capitale. È su questo equilibrio, più che sul solo profilo giuridico, che si misureranno gli effetti della nuova fase.

Gli effetti di questo sommovimento si vedono già. TIM, con Poste orientata al pieno controllo e al delisting, assume un profilo sempre più integrato fra connettività e servizi. Sul mobile, il RAN sharing e la futura joint venture sulle torri segnano un passaggio verso forme di cooperazione infrastrutturale più spinte, comunque subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti. Per Inwit, invece, si apre una fase più complessa, nella quale la tenuta del modello costruito attorno ai rapporti di lungo termine con gli anchor tenant viene messa alla prova da un diverso equilibrio industriale. Sullo sfondo si intravede una tendenza più ampia: anche in Italia il settore sembra muoversi verso un assetto con meno duplicazione di asset, più alleanze e una pressione crescente a riallineare costi del capitale e ritorni industriali a un contesto più sostenibile.

Resta da capire se questa nuova architettura produrrà soltanto risparmi o anche una reale capacità di rilancio. In teoria, meno duplicazione e più condivisione dovrebbero liberare risorse per accelerare copertura, qualità del servizio e rollout del 5G. In pratica, molto dipenderà dal perimetro che verrà riconosciuto a queste intese, dall’evoluzione dei rapporti fra operatori e tower company e dalla capacità dei nuovi poli industriali di trasformare l’efficienza infrastrutturale in crescita, non soltanto in contenimento dei costi. È su questo passaggio che si misurerà il senso del riassetto in corso. Perché il punto non è semplicemente chi compra chi o chi costruisce le prossime torri: il punto è se il settore italiano delle telecomunicazioni stia finalmente trovando una forma più sostenibile dopo anni di investimenti elevati e ritorni insufficienti.