Microwave, la dorsale invisibile: così i ponti radio spingono la connettività dove la fibra non arriva

La tecnologia a microonde fa parte delle reti di comunicazione moderne da decenni. E anche se la fibra ottica domina in molti luoghi l’espansione delle infrastrutture, la tecnologia a microonde resta indispensabile dove i collegamenti fisici raggiungono limiti tecnici, economici o geografici. Un esempio recente proviene dalla regione del Golfo e mostra ciò che oggi è possibile con ponti radio progettati con precisione e perché questo è rilevante anche per l’Europa.