Microwave, la dorsale invisibile: così i ponti radio spingono la connettività dove la fibra non arriva

Nonostante il predominio della fibra ottica, la tecnologia a microonde resta essenziale per garantire collegamenti ad alta capacità in contesti estremi o difficili da raggiungere. Dai 26 km sul mare aperto nel Golfo Persico ai 147 km tra Pantelleria e Lampedusa, i moderni ponti radio dimostrano prestazioni da gigabit e un ruolo decisivo per reti resilienti, 5G e infrastrutture critiche in Europa

Pubblicato il 10 dic 2025
Paolo Di Prisco

Responsabile Strategia Microwave, Nokia

La tecnologia a microonde fa parte delle reti di comunicazione moderne da decenni. E anche se la fibra ottica domina in molti luoghi l’espansione delle infrastrutture, la tecnologia a microonde resta indispensabile dove i collegamenti fisici raggiungono limiti tecnici, economici o geografici. Un esempio recente proviene dalla regione del Golfo e mostra ciò che oggi è possibile con ponti radio progettati con precisione e perché questo è rilevante anche per l’Europa.

