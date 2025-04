Rivoluzione agritech: l’Fwa mette il turbo alla produttività

L’agricoltura sta vivendo una trasformazione radicale grazie alle tecnologie digitali. L’introduzione di soluzioni avanzate come sensori IoT, droni, macchine autonome e software di analisi predittiva sta aprendo nuove opportunità per migliorare la produttività, l’efficienza e la sostenibilità delle operazioni agricole. Ma tutto ciò sarebbe impossibile senza una connettività solida e affidabile, un requisito fondamentale per implementare queste tecnologie.

In questo contesto, le telecomunicazioni hanno un ruolo fondamentale: le telco non solo forniscono l’infrastruttura necessaria per la connettività, ma abilitano anche l’adozione di soluzioni che stanno rivoluzionando il settore agricolo. La crescente domanda di connettività nelle aree rurali e la necessità di soluzioni scalabili, sicure e a bassa latenza stanno facendo emergere il ruolo delle reti avanzate come il 5G e le soluzioni wireless.

L’importanza delle reti 5G e wireless in agricoltura

Le reti 5G stanno diventando il motore di una nuova era digitale per l’agricoltura. Una delle principali sfide del settore agricolo è la scarsità di connettività nelle aree rurali, dove molte aziende agricole non hanno accesso a internet stabile o veloce. Questo divario digitale sta limitando la capacità degli agricoltori di adottare tecnologie avanzate che potrebbero ottimizzare l’uso delle risorse naturali, migliorare la gestione delle colture e ridurre gli sprechi.

Le reti private 5G, in particolare, stanno emergendo come una soluzione strategica per superare queste difficoltà. Queste reti dedicate offrono una connessione ad alta velocità, bassa latenza e sicura, che è essenziale per applicazioni come l’agricoltura di precisione, il monitoraggio remoto delle colture e la gestione avanzata dei macchinari agricoli. Le telco stanno investendo in infrastrutture per garantire che le aziende agricole possano sfruttare appieno il potenziale del 5G, consentendo una connettività più stabile e performante rispetto alle reti tradizionali.

Oltre al 5G, le tecnologie wireless, come l’Fwa (Fixed Wireless Access), stanno avendo un impatto significativo nelle aree rurali, dove portare la fibra ottica risulta complicato e costoso. La possibilità di fornire internet ad alta velocità attraverso onde radio millimetriche offre alle aziende agricole un’alternativa efficace, riducendo il digital divide e facilitando l’adozione delle tecnologie agricole moderne.

Agricoltura intelligente: crescita grazie alla connettività

L’introduzione delle tecnologie digitali in agricoltura ha dato vita a quello che oggi conosciamo come “agricoltura intelligente” o “smart farming”. L’agricoltura di precisione, che si basa su sensori IoT, droni, intelligenza artificiale e big data, è diventata una realtà che sta migliorando l’efficienza delle operazioni agricole, riducendo gli sprechi di risorse come acqua e fertilizzanti, e contribuendo a una maggiore sostenibilità.

Le telco, fornendo la connettività necessaria, abilitano l’adozione di queste soluzioni innovative. Per esempio, i sensori IoT possono monitorare in tempo reale le condizioni del suolo, la temperatura e l’umidità, mentre i droni possono effettuare il monitoraggio remoto delle colture. Questi dati vengono inviati a piattaforme cloud attraverso le reti cellulari o il 5G, dove vengono analizzati per ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Senza una rete di comunicazione stabile e ad alta velocità, però, queste soluzioni non potrebbero funzionare correttamente.

Il ruolo delle telco nella sostenibilità del settore agricolo

La sostenibilità è un tema sempre più centrale in agricoltura, sia dal punto di vista economico che ambientale. Le tecnologie digitali stanno contribuendo a ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura, migliorando l’efficienza e ottimizzando l’uso delle risorse naturali. Ad esempio, la gestione dell’irrigazione basata su dati in tempo reale e l’utilizzo di sensori per monitorare lo stato delle colture sono pratiche che riducono significativamente l’uso di acqua e fertilizzanti, migliorando al contempo la qualità dei raccolti.

Le telco, fornendo soluzioni di connettività come il 5G, supportano questi cambiamenti, abilitando le tecnologie che rendono l’agricoltura più verde e meno impattante sull’ambiente. Le reti avanzate sono infatti fondamentali per raccogliere e trasmettere i dati necessari per prendere decisioni informate in tempo reale, ottimizzando i processi agricoli e riducendo al minimo gli sprechi.

Inoltre, le telco possono contribuire al monitoraggio delle emissioni di gas serra nel settore agricolo, un tema di crescente importanza per la sostenibilità globale. La raccolta e l’analisi dei dati provenienti da sensori ambientali e da altre fonti possono aiutare a tracciare e ridurre le emissioni di CO2, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità a livello globale.

Eolo e Sudtiroler Bauernbund: digitalizzazione dell’agricoltura in Alto Adige

Un esempio concreto di come le telco stanno abilitando la digitalizzazione in agricoltura in Italia è rappresentato dalla partnership tra Eolo e l’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (Sudtiroler Bauernbund). Questo progetto mira a portare internet veloce e stabile nelle aree rurali dell’Alto Adige, dove la connettività è storicamente scarsa e dove molti agricoltori non avevano accesso alle tecnologie moderne.

Grazie alla tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access), Eolo sta fornendo una connessione ad alta velocità in aree difficili da raggiungere con la fibra ottica. Questa iniziativa sta consentendo a oltre 20.000 agricoltori di adottare soluzioni di agricoltura di precisione, migliorando l’efficienza, riducendo i costi operativi e contribuendo alla sostenibilità delle aziende agricole.

“La connettività è una risorsa strategica per portare innovazione tecnologica e contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale dei territori – commenta Marco Arioli, Chief Technology & Wholesale Officer di Eolo -. Al di fuori dei principali centri urbani e in particolar modo nei luoghi più remoti, collinari e montuosi, dove portare la fibra ottica risulta particolarmente critico, la connessione FWA wireless rappresenta una soluzione concreta e all’avanguardia. Con questa tecnologia, EOLO fornisce un acceleratore per la digitalizzazione delle imprese del settore agricolo che vogliono innovarsi, permettendo così l’accesso alle strumentazioni digitali più avanzate”.

Le sfide e le opportunità della digitalizzazione agricola

Sebbene il ruolo delle telco nell’agricoltura sia sempre più cruciale, permangono alcune sfide. In particolare, il digital divide continua a rappresentare un ostacolo significativo, poiché molte aree rurali sono ancora prive di una connessione stabile e veloce. Inoltre, l’adozione di tecnologie avanzate può essere ostacolata dalla mancanza di consapevolezza da parte degli agricoltori e dalla difficoltà di integrare sistemi diversi.

Le telco devono affrontare queste sfide, non solo investendo nell’infrastruttura, ma anche collaborando con enti locali, associazioni di agricoltori e altre aziende tecnologiche per promuovere l’adozione di soluzioni digitali nel settore agricolo. La formazione e il supporto agli agricoltori sono essenziali per garantire che le tecnologie digitali possano essere utilizzate al massimo delle loro potenzialità, contribuendo a una transizione più rapida verso un’agricoltura più sostenibile, efficiente e innovativa.