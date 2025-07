Mobile quantum-safe, le telco aprono la strada alla cybersecurity del futuro

Quantum-safe è diventata la parola d’ordine per le telco che guardano al futuro. La collaborazione tra Turkcell, Juniper Networks e ID Quantique segna un punto di svolta nel percorso di rafforzamento della cybersecurity nelle reti mobili 5G. L’annuncio congiunto del proof-of-concept (PoC) basato sulla Quantum Key Distribution (QKD) apre infatti nuovi scenari di protezione contro le minacce poste dal quantum computing, ancora emergente ma già potenzialmente dirompente per gli attuali sistemi crittografici.

Nel PoC realizzato, Turkcell ha testato con successo l’integrazione di Qkd con i framework MACsec e IPsec di Juniper, dimostrando la possibilità di proteggere i dati sensibili nel backhaul mobile senza introdurre latenza, elemento critico per i servizi 5G. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con ID Quantique, azienda pioniera nella sicurezza quantistica e ora parte del gruppo IonQ, con l’obiettivo di validare la resilienza quantistica della rete mobile turca, uno dei mercati emergenti più dinamici in ambito Telco.

Sicurezza quantistica, un asset strategico per il 5G

L’evoluzione del 5G e delle reti mobili ultraveloci sta spingendo il comparto delle telecomunicazioni verso nuove architetture e modelli operativi. In particolare, la sincronizzazione temporale di precisione (Ptp) rappresenta un elemento cruciale per l’affidabilità del traffico mobile, ma anche una delle aree più vulnerabili agli attacchi, soprattutto in uno scenario dominato dall’emergere del quantum computing.

Nel caso specifico, Turkcell ha utilizzato i firewall della serie Juniper Srx e i router delle serie MX e Acx, integrandoli prima con un Key Management System (Kms) virtuale e successivamente con i sistemi Clavis XG e Clarion KX di ID Quantique. Il risultato è stato una protezione end-to-end della rete, mantenendo intatta l’accuratezza del Ptp e l’integrità del traffico IP, grazie a una distribuzione di chiavi quantum-safe.

Secondo Raj Yavatkar, Chief Technology Officer di Juniper, “il progetto stabilisce nuovi parametri di riferimento per la sicurezza delle comunicazioni”. Un’affermazione che rispecchia non solo la portata tecnica del PoC, ma anche il suo significato strategico per l’intero settore, in un momento di transizione dalle telco tradizionali alle TechCo.

Quantum-safe come driver di trasformazione in TechCo

La scelta di investire nella sicurezza quantistica non è solo tecnologica, ma anche strategica. Come evidenziato da Vehbi Çağrı Güngör, Cto di Turkcell, “questa iniziativa riflette il nostro impegno a costruire un’infrastruttura quantum-resilient”. Una dichiarazione che va letta alla luce del più ampio percorso di trasformazione da Telco a TechCo, un passaggio ormai inevitabile per gli operatori che vogliono mantenere competitività nella Digital Connected Economy.

La collaborazione con attori come Juniper e ID Quantique è in linea con il nuovo ruolo delle Telco, sempre più piattaforme abilitanti per servizi digitali complessi. L’obiettivo è andare oltre la semplice connettività, creando un’offerta integrata di soluzioni che includano cloud, AI, edge computing e ora anche quantum security.

In questo contesto, la sicurezza dei dati assume un ruolo centrale, soprattutto per settori come la pubblica amministrazione, la finanza e l’industria, dove la protezione delle informazioni sensibili è una priorità. Il progetto dimostra come la crittografia post-quantum e le reti quantum-safe non siano più concetti futuristici, ma realtà implementabili che offrono vantaggi immediati in termini di sicurezza, affidabilità e scalabilità.

Quantum computing, la sfida che ridefinisce la cybersecurity

La progressiva maturazione del quantum computing apre scenari dirompenti per la crittografia tradizionale. Algoritmi oggi considerati sicuri, come Rsa e Ecc, saranno facilmente vulnerabili ai futuri computer quantistici. Questo spiega perché aziende come Turkcell stanno già investendo in soluzioni quantum-safe, anticipando un rischio sistemico che potrebbe compromettere l’integrità delle comunicazioni globali.

Come dimostrato anche da progetti paralleli in Europa, il tema della protezione quantistica è al centro di numerose iniziative. Deutsche Telekom guida il progetto Petrus, mentre BT ha avviato la realizzazione di una rete metropolitana con sicurezza quantistica commerciale. In Italia, i progetti sulla banda ultralarga rappresentano un ulteriore tassello verso l’adozione di infrastrutture abilitanti per le tecnologie emergenti, inclusa la quantum communication.

System integrator, il nuovo ruolo nella quantum economy

Il progetto Turkcell segna anche un punto di discontinuità nel ruolo dei system integrator. Sempre più spesso, alle aziende Ict viene richiesto di passare da fornitori di soluzioni a orchestratori di ecosistemi digitali, capaci di accompagnare le Telco nella loro trasformazione TechCo. In questo scenario, l’adozione di tecnologie come il Qkd richiede upskilling, modelli Gtm agili e capacità di co-creation.

Capgemini, in collaborazione con Nvidia e Telia, ha mostrato come le Telco possano valorizzare i propri asset anche in ambiti come l’AI sovrana o la telemedicina. Analogamente, ID Quantique sta offrendo alle Telco strumenti per industrializzare la sicurezza quantistica, trasformando un rischio emergente in un vantaggio competitivo.

La vera sfida sarà quella di scalare questi PoC in architetture operative e servizi commerciali, mantenendo interoperabilità, affidabilità e sostenibilità economica. Il successo del progetto Turkcell dimostra che la sicurezza quantum-safe può essere integrata con successo anche nelle reti legacy, senza compromettere le prestazioni.

Quantum-safe come paradigma per le reti future

Il passo compiuto da Turkcell rappresenta una svolta paradigmatica nella concezione stessa delle reti mobili. Non si tratta più solo di velocità o latenza, ma di resilienza a lungo termine in uno scenario tecnologico in continua evoluzione. La collaborazione con Juniper e ID Quantique mostra che le soluzioni esistono e possono essere implementate con successo, anche in ambienti operativi complessi come il backhaul mobile.

Il PoC si configura quindi come una best practice replicabile anche da altri operatori, offrendo una roadmap concreta per prepararsi al futuro quantistico. In un’epoca in cui il valore della sicurezza dei dati è sempre più centrale, le Telco che sapranno investire in quantum readiness avranno un vantaggio competitivo decisivo.