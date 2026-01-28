Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

IL REPORT

Network transformation, edge computing e 5G driver di competitività

Modernizzare le funzionalità di rete è un must per un mercato che è lo strato fondamentale delle economie digitali. Le nuove infrastrutture agiscono da catalizzatori ridefinendo i requisiti di prestazione. In aumento le architetture cloud-native, l’automazione basata sull’AI e le architetture security-by-design

Pubblicato il 28 gen 2026
intelligenza-artificiale-3

5G, Ai ed edge computing stanno ridefinendo ed espandendo il mercato della network transformation – una trasformazione delle reti che interessa tanto le telco quanto l’industria manifatturiera e settori verticali come la sanità e che offre opportunità di acquisire competività.

