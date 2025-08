Parità di genere, Open Fiber conferma la certificazione per il terzo anno

Quello per la gender euqality non è per Open Fiber un impegno estemporaneo dell’ultima ora, ma un obiettivo che la società wholesale only della fibra si è dato fin dall’inizio della propria attività.

A dimostrarlo c’è il fatto che l’azienda conferma per il terzo anno consecutivo la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere. Un riconoscimento, ottenuto per la prima volta nel 2023, che testimonia la coerenza con cui Open Fiber è impegnata sulle politiche di Diversità, Equità e Inclusione (DE&I), integrando queste pratiche in un contesto lavorativo che cerca di favorire una cultura inclusiva.

Azioni a sostegno della parità

Il riconoscimento ottenuto da Open Fiber non è solo un titolo simbolico, ma il frutto di azioni concrete e misurabili. Tra queste, spiega la società in una nota, spicca il bonus neo-mamme, un sostegno per le professioniste che rientrano al lavoro dopo il periodo di maternità.

Inoltre, l’azienda ha promosso un’iniziativa ESG dedicata al miglioramento dell’accesso alle tecnologie, il progetto “Donazioni digitali”, attraverso il quale sono Open FIber si è impegnata a donare computer a diversi Comuni italiani con lo scopo di ridurre il digital divide.

Il valore della collaborazione pubblico-privato

Un altro aspetto centrale dell’impegno di Open Fiber riguarda la collaborazione con il settore pubblico. Partecipando al progetto “Cresciamo il futuro” del Ministero del Lavoro, Open Fiber ha affermato il proprio ruolo nell’aiutare a costruire un ambiente che favorisca la genitorialità e l’equilibrio tra vita professionale e privata.

Un progetto che è anche un esempio di come il settore privato e pubblico possano unire le forze per creare soluzioni di valore, che abbiano un impatto positivo e duraturo sulle persone e sulle comunità.

Parità di genere in continua evoluzione

Il percorso di Open Fiber nel promuovere la parità di genere e l’inclusività si sviluppa non solo attraverso i programmi aziendali ma anche con l’integrazione dei principi della DE&I nella cultura lavorativa quotidiana.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che ci ricorda come la forza di un’azienda risieda nella capacità di valorizzare le persone e le loro unicità, generando un impatto positivo per la società – sottolinea Romina Chirichilli, Direttore People & Sustainability di Open Fiber – Continueremo a lavorare con passione e determinazione per coltivare un ambiente inclusivo, dove il talento di ognuno possa contribuire allo sviluppo, all’innovazione e alla crescita collettiva, consapevoli che la responsabilità di un futuro più equo e sostenibile appartiene a tutti noi”.