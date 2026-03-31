Resilienza digitale, piano Infratel da 21 milioni per il Centro Italia: oltre 1.200 km di fibra ottica

Nelle aree del Centro Italia colpite dai sismi del 2009 e 2016 la ricostruzione è un processo ancora in corso e che il digitale è chiamato ad accelerare e completare con le sue infrastrutture essenziali. Per questo Infratel Italia ha avviato il progetto di “Potenziamento infrastrutturale per la resilienza della comunicazione”, annunciando un investimento di 21 milioni di euro in queste aree che darà “una risposta alla ricostruzione post-sisma” e costruirà “un pilastro della strategia nazionale per la coesione territoriale attraverso la competitività digitale e la sicurezza delle infrastrutture critiche”.