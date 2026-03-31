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Resilienza digitale, piano Infratel da 21 milioni per il Centro Italia: oltre 1.200 km di fibra ottica

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La rete connetterà i data center regionali nelle aree colpite dai sismi del 2009 e 2016. Servizi di connettività gratuiti per almeno cinque anni a 183 sedi municipali. L’AD Piccinetti: “Costruiamo l’ossatura digitale su cui poggerà la rinascita economica e sociale”. In campo infrastrutture pubbliche e asset privati

Pubblicato il 31 mar 2026
infrastruttura_fibra_nazionale_corcom, fibra ottica monitoraggio terremoti

Nelle aree del Centro Italia colpite dai sismi del 2009 e 2016 la ricostruzione è un processo ancora in corso e che il digitale è chiamato ad accelerare e completare con le sue infrastrutture essenziali. Per questo Infratel Italia ha avviato il progetto di “Potenziamento infrastrutturale per la resilienza della comunicazione”, annunciando un investimento di 21 milioni di euro in queste aree che darà “una risposta alla ricostruzione post-sisma” e costruirà “un pilastro della strategia nazionale per la coesione territoriale attraverso la competitività digitale e la sicurezza delle infrastrutture critiche”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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L
Patrizia Licata
giornalista

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