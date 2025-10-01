Retelit completa l’acquisizione deelle attività domestiche e gli asset italiani di BT Italia.
l’operazione
Retelit completa l’acquisizione di BT Italia. Álvarez: “Più forti nelle telco”
L’azienda potenzia l’infrastruttura per i servizi digitali, raggiungendo complessivamente oltre 47.000 Km di rete proprietaria in fibra ottica sul territorio nazionale e aggiungendo 4 ulteriori Data Center nelle aree metropolitane di Milano e Roma al proprio network. Via alla newco Retelit-X. Il ceo: “Consolidiamo il nostro posizionamento nel mercato B2B, con un’offerta di digital platform che integra infrastrutture e servizi”
