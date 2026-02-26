Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

LA COLLABORAZIONE

Reti autonome auto-riparanti, Deutsche Telekom fa asse con Google Cloud

Il sistema Mindr progettato da DT e che si avvale di Gemini prevede, rileva e risolve i problemi di rete prima che i clienti siano colpiti. L’implementazione in Germania ha dimostrato la riduzione del tempo di gestione degli eventi importanti e l’avvio delle correzioni automatiche con miglioramento di Customer Experience e fidelizzazione

Pubblicato il 26 feb 2026
reti autonome

Deutsche Telekom porta in piena operatività le reti autonome che si auto-riparano e lo fa con una tecnologia disegnata internamente ma poggiata sui servizi cloud ed AI di un hyperscaler. In collaborazione con Google Cloud, infatti, la telco tedesca ha annunciato lo sviluppo e l’implementazione di Mindr (Multi-Agentic Intelligent Network Diagnostics & Remediation), un sistema di intelligenza artificiale (Ai) multi-agente progettato dalla stessa Deutsche Telekom per consentire diagnosi e operazioni autonome su reti di telecomunicazioni complesse e multidominio.

L
Patrizia Licata
giornalista

