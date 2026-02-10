Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

NUOVE SOLUZIONI

Reti autonome, l'AgenticOps come soluzione contro la complessità

Cisco ha introdotto innovazioni nel suo modello operativo con applicazioni in ambito networking, sicurezza e osservabilità per trasformare il modo in cui i team It operano, anche nelle telco. Il vendor: "Ridefiniamo il modo in cui l'intelligenza artificiale viene applicata alle reti"

Pubblicato il 10 feb 2026
reti autonome

Nel loro percorso verso le reti autonome le telco possono trovare strumenti di gestione aggiornati in AgenticOps di Cisco, ora rinnovato. Si tratta di un modello operativo It lanciato dall’azienda lo scorso anno e incentrato sugli agenti AI, in grado di compiere azioni autonome con supervisione integrata. Le nuove funzionalità presentate da Cisco si applicano in ambito networking, sicurezza e osservabilità e trasformano ulteriormente il modo in cui i team It operano.

