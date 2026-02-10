Nel loro percorso verso le reti autonome le telco possono trovare strumenti di gestione aggiornati in AgenticOps di Cisco, ora rinnovato. Si tratta di un modello operativo It lanciato dall’azienda lo scorso anno e incentrato sugli agenti AI, in grado di compiere azioni autonome con supervisione integrata. Le nuove funzionalità presentate da Cisco si applicano in ambito networking, sicurezza e osservabilità e trasformano ulteriormente il modo in cui i team It operano.
Reti autonome, l’AgenticOps come soluzione contro la complessità
Cisco ha introdotto innovazioni nel suo modello operativo con applicazioni in ambito networking, sicurezza e osservabilità per trasformare il modo in cui i team It operano, anche nelle telco. Il vendor: “Ridefiniamo il modo in cui l’intelligenza artificiale viene applicata alle reti”
