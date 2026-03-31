Reti autonome, le telco accelerano sulle rApp: Ai e cloud fattori abilitanti

Cresce l’interesse delle telco per le rApp, una soluzione più flessibile per l’automazione nelle loro operazioni di rete. Secondo un’indagine realizzata da Analysys Mason, le rApp ospitate su piattaforme di gestione e orchestrazione dei servizi (Smo) stanno diventando l’approccio preferito per introdurre nuove funzionalità di automazione e per supportare casi d’uso più complessi e l’orchestrazione end-to-end in ambienti multi-vendor.