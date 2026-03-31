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Reti autonome, le telco accelerano sulle rApp: Ai e cloud fattori abilitanti

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Analysys Mason porta alla luce un nuovo trend nel percorso degli operatori verso reti altamente automatizzate: rApp ospitate su piattaforme di gestione e orchestrazione dei servizi per supportare casi d’uso più complessi e ambienti multi-vendor, ridurre i costi e migliorare le prestazioni

Pubblicato il 31 mar 2026
Analysys Mason rApp

Cresce l’interesse delle telco per le rApp, una soluzione più flessibile per l’automazione nelle loro operazioni di rete. Secondo un’indagine realizzata da Analysys Mason, le rApp ospitate su piattaforme di gestione e orchestrazione dei servizi (Smo) stanno diventando l’approccio preferito per introdurre nuove funzionalità di automazione e per supportare casi d’uso più complessi e l’orchestrazione end-to-end in ambienti multi-vendor.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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L
Patrizia Licata
giornalista

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