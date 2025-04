Unidata e Connecting Europe Broadband Fund uniscono le forze: via a Unifiber Italy

Le infrastrutture digitali sono al centro delle strategie di modernizzazione dell’Italia, e la domanda di connettività a banda ultralarga è in costante aumento. In questo contesto, la crescita delle reti Ftth (Fiber to the Home) rappresenta uno degli sviluppi più significativi degli ultimi anni. La fibra ottica è diventata un elemento imprescindibile per rispondere alle sfide dell’innovazione tecnologica, garantendo una connessione ad alta velocità a privati, aziende e istituzioni. In questo quadro, un’operazione strategica di grande rilevanza è stata appena perfezionata, con l’obiettivo di consolidare e ampliare le infrastrutture Ftth in Italia.