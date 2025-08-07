Reti sicure per droni, Motorola acquisisce Silvus

Motorola Solutions ha completato l’acquisizione di Silvus, azienda specializzata nelle reti mobili ad-hoc mission-critical (mobile ad hoc network, Manet), con sede a Los Angeles. L’operazione, come precisato a maggio all’annuncio del deal, ha un valore di 4,4 miliardi di dollari.

Come funzionano le reti Manet

La tecnologia Manet di Silvus, che opera a livello internazionale, è progettata per supportare le operazioni in prima linea in contesti emergenziali, come gli scenari bellici, consentendo comunicazioni dati, video e voce sicure senza la necessità di infrastrutture fisse. I dispositivi realizzati da Silvus si integrano tra loro per creare reti estese, scalabili e autoriparanti che si adattano alla mobilità continua degli utenti sul terreno.

Si tratta quindi di reti mobili robuste in grado di connettere persone, dispositivi e altri nodi a distanza e su vasta scala, supportando senza soluzione di continuità tecnologie ad alta intensità di banda come video, sensori e droni.

Ampliare la portata di Silvus attraverso la presenza globale di Motorola

I robot autonomi, tra cui droni e veicoli terrestri e acquatici, vengono sempre più utilizzati per garantire una maggiore distanza di sicurezza tra i soldati e le potenziali minacce. “La tecnologia di Silvus consente agli operatori umani di controllare questi sistemi in modo sicuro con una latenza estremamente bassa, contribuendo a salvare vite umane e a prendere decisioni tattiche più efficaci”, si legge in una nota.

L’ampia gamma di clienti di Silvus include agenzie di difesa, produttori di sistemi autonomi, agenzie di intelligence, forze dell’ordine e grandi imprese. Motorola intende ampliare la portata di Silvus attraverso la sua presenza su scala globale e le relazioni di lunga data con clienti governativi e di sicurezza pubblica in tutto il mondo.

“Applicazioni fondamentali per la sicurezza delle frontiere e la sicurezza pubblica”

“Le soluzioni evolute di Silvus per droni e sistemi senza pilota sono apprezzate negli ambienti di difesa più esigenti al mondo e offrono applicazioni fondamentali per la sicurezza delle frontiere e la sicurezza pubblica”, commenta Greg Brown, presidente e ceo di Motorola Solutions. “Le loro capacità sono un eccellente complemento alle nostre tecnologie radio mobili terrestri e video, e siamo pronti a offrirle a un numero sempre maggiore di clienti in tutto il mondo”

Babak Daneshrad, ceo di Silvus Technologies, aggiunge: “Abbiamo sempre avuto molta stima per la leadership di Motorola Solutions. Entrambe le nostre aziende sono guidate dall’innovazione che rende il mondo più sicuro. L’unione dei nostri team di ingegneria avanzata amplifica la nostra capacità di creare soluzioni più potenti per servire un numero maggiore di clienti a livello globale. Sono incredibilmente ottimista riguardo al futuro che ci aspetta con Motorola Solutions”.

Il mercato delle comunicazioni per droni cresce a doppia cifra

Secondo la società di ricerca SnS Insider, il mercato delle comunicazioni dedicate ai droni è stato valutato a 2,11 miliardi di dollari nel 2023 (si stima che il solo giro d’affari statunitense valesse poco più di mezzo miliardo) e si prevede che raggiungerà i 5,52 miliardi di dollari entro il 2032, con un cagr dell’11,33% nel periodo di previsione.

A guidare la crescita del comparto sono i progressi nella tecnologia 5G, che offre capacità di comunicazione a banda larga, bassa latenza e in tempo reale per i droni. Inoltre, anche la domanda di droni nei settori della difesa, dell’agricoltura, delle infrastrutture e della logistica è in crescita, il che sta favorendo i regimi normativi per l’adozione e l’innovazione su larga scala.

In particolare, è stata la necessità di dare vita a reti di sorveglianza, ricognizione e comunicazione sicura in tempo reale nel settore della difesa a portare a un aumento sostanziale della domanda.

SnS Insider rimarca che le iniziative governative per l’ammodernamento delle infrastrutture di difesa, unite al supporto normativo, stimolano la crescita del mercato insieme alla penetrazione dei droni nei settori di agricoltura, estrazione mineraria e petrolio e gas, dove vengono utilizzati per la raccolta dati e il monitoraggio remoto.