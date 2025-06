Satelliti Leo, Orange accelera sull’integrazione space-telco

Orange entra con decisione nel cuore della nuova era dei satelliti Leo, mettendo in campo una strategia multilivello che rafforza l’integrazione tra infrastrutture spaziali e reti terrestri. L’operatore francese ha siglato accordi chiave con Eutelsat-OneWeb e Telesat Lightspeed, investendo sia in capacità satellitare sia in infrastrutture di terra, con l’obiettivo di garantire copertura globale, resilienza dei servizi e sovranità digitale europea. In un contesto internazionale sempre più competitivo, dove Starlink e Amazon Kuiper dettano i ritmi del mercato, Orange si posiziona come attore centrale nello scenario space-telco europeo.