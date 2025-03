Server: l’AI spinge il mercato, ma preoccupano i consumi

Il mercato dei server ha toccato un nuovo record con ricavi di 77,3 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre dell’anno: secondo tasso di crescita più alto dal 2019, con un incremento annuo del 91% nei ricavi dei venditori. Lo afferma l’International Data Corporation (Idc) Worldwide Quarterly Server Tracker, secondo cui i ricavi dei server x86 sono aumentati del 59,9% nel quarto trimestre del 2024, raggiungendo i 54,8 miliardi di dollari, mentre i server non-x86 hanno visto un incremento del 262,1% anno su anno, toccando i 22,5 miliardi di dollari.

La spinta dei server con Gpu integrata

I server con Gpu integrata hanno registrato una crescita del 192,6% rispetto all’anno precedente nel quarto trimestre del 2024 e, per tutto il 2024, oltre la metà del fatturato del mercato dei server è derivato da server con Gpu integrate. Nvidia continua a dominare il segmento delle Gpu per server, con oltre il 90% delle spedizioni totali di Gpu integrate nel 2024Q4. L’adozione rapida di server con Gpu integrate da parte di hyperscaler e fornitori di servizi cloud ha alimentato la crescita del mercato dei server, raddoppiando di dimensioni dal 2020, con ricavi di 235,7 miliardi di dollari per l’intero anno 2024.

“Idc prevede che l’adozione dell’AI continuerà a crescere a un ritmo notevole, poiché hyperscaler, CSP, aziende private e governi di tutto il mondo stanno dando sempre più priorità a tali investimenti”, ha dichiarato Lidice Fernandez, vicepresidente del gruppo, Worldwide Enterprise Infrastructure Trackers. “Le crescenti preoccupazioni riguardo al consumo energetico per le infrastrutture server diventeranno un fattore nei datacenter, alla ricerca di alternative per ottimizzare le loro architetture e minimizzare l’uso di energia”.

Mercato regionale dei server: in Canada la maggior crescita

Gli Stati Uniti sono la seconda regione a crescita più rapida nel mercato dei server, subito dietro al Canada, con un aumento del 118,4% rispetto all’ultimo trimestre del 2023. Tuttavia, i ricavi degli Usa rappresentano il 56% del totale nel 2024Q4, mentre il Canada conta solo per l’1,1% del totale globale. Anche la Cina sta crescendo a un ritmo più veloce rispetto ad altre regioni, con una crescita anno su anno del 93,3% nel 2024Q4, rappresentando quasi un quarto dei ricavi trimestrali mondiali. Giappone, APeJC e Emea hanno registrato una crescita a doppia cifra in questo trimestre con il 66,9%, 43,8% e 28,2% rispettivamente. La crescita in America Latina nel 2024Q4 è stata del 7%.

Testa a testa fra Dell e Supermicro

Dell Technologies e Supermicro hanno concluso il 2024Q4 in un testa a testa statistico per la prima posizione, con una quota di ricavi del 7,2% e 6,5% rispettivamente. Entrambe le aziende hanno registrato una crescita a doppia cifra nei ricavi, con Dell Technologies in aumento del 20,6% anno su anno mentre Supermicro è salita del 55%. Le successive tre compagnie, Hewlett Packard Enterprise, Ieit Systems e Lenovo, sono statisticamente legate per la seconda posizione nel mercato, con quote tra il 5,5% e il 4,9%.

Il gruppo di venditori Odm Direct ha rappresentato il 47,3% dei ricavi totali nel 2024Q4, con un incremento del 155,5% anno su anno, raggiungendo i 36,57 miliardi di dollari