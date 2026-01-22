Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

Sfr, in Francia Bouygues, Orange e Iliad tornano a trattare l’acquisto

Il consorzio delle tre telco avrebbe alzato la posta, offrendo 20 miliardi di euro per le attività francesi di Altice. Il proprietario Patrick Drahi chiederebbe fino a 30 miliardi, ma ha intanto acconsentito ad avviare la due diligence. In vista un mercato nazionale a tre operatori

Pubblicato il 22 gen 2026
Si riapre la partita per l’acquisto della telco francese Sfr: i tre operatori concorrenti Bouygues, Orange e Free (Iliad) hanno fatto sapere a Patrick Drahi, il miliardario proprietario del gruppo Altice che controlla Sfr, di essere pronti ad aumentare la loro offerta di acquisto a circa 20 miliardi di euro. In cambio, Drahi li ha autorizzati a esaminare a fondo i conti di Sfr per approfondire le loro trattative.

