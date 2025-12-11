Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

il report

SMS, crollano le perdite da frode: truffe in diminuzione, rischi in evoluzione

Una nuova ricerca di Juniper Research segnala un netto calo dei danni economici legati agli attacchi via messaggistica, mentre il passaggio al Rich Communication Services (RCS) apre uno scenario di minacce più sofisticate per utenti e operatori

Pubblicato il 11 dic 2025
sms

Un nuovo studio condotto da Juniper Research, dal titolo Mobile Messaging Fraud Prevention Market 2025-2030, ha rivelato che il valore delle perdite subite dagli abbonati a causa delle frodi tramite Sms è destinato a diminuire in modo significativo nel prossimo anno. Secondo il rapporto, le perdite passeranno da 80 miliardi di dollari nel 2025 a 71 miliardi di dollari nel 2026, con una riduzione complessiva pari a 9 miliardi di dollari.

