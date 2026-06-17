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Sparkle conquista tre riconoscimenti ai Carrier Community Global Awards

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A Berlino premiate le iniziative dell’operatore internazionale nell’ambito dell’intelligenza artificiale, della sicurezza quantistica e delle piattaforme programmabili per la connettività globale

Pubblicato il 17 giu 2026
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Sparkle Carrier Community Global Awards
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Sparkle porta a casa tre importanti riconoscimenti ai Carrier Community Global Awards 2026: l’azienda è stata premiata a Berlino, nel corso dell’evento Europe 2026 GCCM, nelle categorie “Best AI Project of the Year”, “Best Disruptive Solution & Project of the Year” e “Best NaaS Platform Provider”.

AI, sicurezza e Network-as-a-Service al centro della strategia

Giunti alla decima edizione, i Carrier Community Global Awards celebrano l’eccellenza, l’innovazione e la leadership nel settore globale delle telecomunicazioni wholesale attraverso le valutazioni di una giuria indipendente composta da analisti ed esperti del comparto. I tre premi assegnati a Sparkle riconoscono il percorso di trasformazione dell’azienda fondato su tre pilastri strategici delle infrastrutture digitali di nuova generazione: intelligenza artificiale, sicurezza avanzata e piattaforme Network-as-a-Service programmabili.

STLS-AI premiato come miglior progetto di intelligenza artificiale

Il riconoscimento come “Best AI Project of the Year” è stato assegnato a Symmetric TLS for Agentic AI (STLS-AI), una soluzione di trust sviluppata da Sparkle e attualmente in attesa di brevetto. La tecnologia è stata progettata per rispondere alle esigenze dell’era dell’Agentic AI e introduce un meccanismo di fiducia simmetrico e senza certificati, concepito per garantire resilienza rispetto alle minacce quantistiche a livello di trasporto.

Secondo quanto evidenziato dal comunicato, STLS-AI consente autenticazione immediata, identità verificabile e relazioni di trust scalabili tra entità autonome, superando gli approcci tradizionali basati sulle infrastrutture a certificati.

Una soluzione innovativa già validata in ambienti operatore

La stessa tecnologia ha ottenuto anche il premio “Best Disruptive Solution & Project of the Year”, assegnato alle innovazioni considerate maggiormente trasformative per il settore delle telecomunicazioni e della tecnologia. La giuria ha riconosciuto il valore di una soluzione che integra l’identità crittografica direttamente nelle comunicazioni e riduce la dipendenza dalle infrastrutture PKI, con benefici in termini di semplificazione operativa, scalabilità e sicurezza.

Un elemento particolarmente significativo, spiega Sparkle in una nota, riguarda il livello di maturità raggiunto dal progetto. STLS-AI ha infatti già superato la fase puramente concettuale grazie ad attività di validazione svolte in ambienti operatore, che ne hanno confermato l’applicabilità in scenari reali di infrastrutture digitali.

Riconoscimento anche per la piattaforma NaaS

Il terzo premio, “Best NaaS Platform Provider”, valorizza l’evoluzione del modello Network-as-a-Service di Sparkle. L’azienda ha trasformato il concetto di NaaS in una piattaforma completamente programmabile che integra connettività on demand, servizi cloud, gestione automatizzata del ciclo di vita dei servizi e funzionalità di sicurezza avanzata.

Tra gli elementi distintivi figura l’integrazione della tecnologia Quantum Safe Interconnect (QSI), che assicura una protezione definita “crypto-agile” e resiliente alle minacce quantistiche per i servizi di connettività globale dell’operatore.

Bagnasco: “Fiducia, sicurezza e connettività parte della stessa piattaforma”

“Siamo onorati e orgogliosi di vedere la nostra innovazione riconosciuta ancora una volta dal settore globale delle telecomunicazioni – commenta Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle – Questi premi riflettono un percorso di trasformazione unico: la creazione di una nuova generazione di servizi digitali in cui fiducia, sicurezza e connettività non sono più livelli separati, ma parte della stessa piattaforma digitale programmabile. Questo riconoscimento conferma la coerenza della nostra visione e ci incoraggia a continuare a investire in tecnologie che plasmeranno il futuro degli ecosistemi digitali”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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