Sparkle e Al-Bawaba insieme per la connettività da e verso la Libia

Fornire servizi di connettività internazionale da e verso la Libia: è questo l’obiettivo del rafforzamento della collaborazione tra Sparkle e l’internet Service provider libico Al-Bawaba for Telecommunications and Informatics Co., che punta a offrire soluzioni end-to-end, integrate con servizi a valore aggiunto e assistenza clienti, facendo leva sul portafoglio e sulla presenza internazionale di Sparkle e sul supporto locale di Al-Bawaba.

L’accordo – si legge in una nota – si basa su un’infrastruttura all’avanguardia e completamente ridondata, che sfrutta la dorsale nazionale libica di Al-Bawaba e la capacità internazionale di Sparkle, per fornire servizi di connettività Ethernet Mpls ai clienti aziendali.

Un traguardo nell’offerte di servizi premium

“La partnership tra Sparkle e Al-Bawaba rappresenta un traguardo significativo nell’offerta di servizi premium sull’infrastruttura di telecomunicazioni libica – spiega Barbara Sole, Head of Data Sales for Africa di Sparkle – Combinando la nostra esperienza globale e la nostra vasta rete di cavi sottomarini con la forte presenza locale e la conoscenza del mercato di Al-Bawaba, ci impegniamo a offrire soluzioni di connettività avanzate che possano supportare le aziende in tutta la Libia. Insieme, puntiamo ad accelerare la trasformazione digitale nella regione, creando nuove opportunità di crescita e innovazione in questo mercato strategico”.

Connettività avanzata e accesso globale

“In Al-Bawaba, l’impegno per l’eccellenza guida ogni nostra iniziativa – aggiunge Mohammed Algharyani, vicepresidente di Al-Bawaba – La partnership con Sparkle, leader riconosciuto a livello globale nel settore delle telecomunicazioni, rafforza la nostra missione di offrire servizi di alta qualità, connettività avanzata e accesso globale senza interruzioni. Insieme siamo pronti a fornire ai nostri clienti soluzioni sicure, affidabili e ad alte prestazioni, in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore delle telecomunicazioni“.