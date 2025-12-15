Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

Sparkle ridisegna il Network Assurance con l’AI di IBM

Una nuova architettura IT già operativa innalza automazione, rapidità di risposta e qualità del supporto, con risultati misurabili sui processi e sul lavoro delle persone

Pubblicato il 15 dic 2025
La gestione di una rete internazionale richiede oggi velocità, precisione e capacità di risposta sempre più elevate. È in questo contesto che Sparkle ha completato il rilascio di una nuova architettura IT per il Network Assurance, basata sulle tecnologie di intelligenza artificiale e dati di IBM, con l’obiettivo di rendere più efficienti i processi operativi e migliorare tempi e qualità delle risposte ai clienti.

La soluzione – si legge in un comunicato – è in produzione da diversi mesi e ha già consentito di ottenere benefici concreti e misurabili, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza che regolano il settore delle telecomunicazioni.

Il progetto AISNA e l’integrazione nel Network Operation Center

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di adozione dell’intelligenza artificiale e fa capo al progetto Artificial Intelligence Sparkle Network Assurance (AISNA). Il cuore dell’intervento è l’integrazione delle tecnologie IBM all’interno del Network Operation Center (NOC), deputato alla gestione e al monitoraggio dell’infrastruttura di rete internazionale.

La collaborazione consente a Sparkle di fare leva sul portafoglio watsonx, che comprende soluzioni di Machine Learning e Deep Learning insieme a componenti di https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/ai-generativa/, pensate per supportare casi d’uso operativi diversi e in continua evoluzione.

Dai casi d’uso all’automazione dei processi di rete

Nel perimetro del progetto sono stati definiti diversi sotto-interventi, costruiti attorno a casi d’uso ritenuti strategici come SLA Management, Fault and Performance Management, Automatic Remediation and Rerouting. Per ciascuna area sono stati individuati i livelli architetturali coinvolti, insieme ai processi e alle soluzioni più adatte a indirizzare gli obiettivi operativi.

Tra le tecnologie adottate figurano IBM SevOne Network Performance Management, IBM Cloud Pak for AIOps, IBM Cloud Pak for Integration e IBM watsonx, che insieme hanno dato vita a un’architettura capace di introdurre funzionalità avanzate di AI e nuovi livelli di automazione, con un impatto diretto sull’efficienza complessiva.

Efficienza operativa e benefici misurabili

I risultati dichiarati confermano l’impatto dell’iniziativa. L’automazione delle attività di monitoraggio, gestione e miglioramento della qualità ha portato a una riduzione del 30% dei tempi di gestione operativa degli alert. Parallelamente, l’uso dell’AI per analizzare il contenuto delle e-mail, sintetizzare le informazioni salienti e aggiornare automaticamente i ticket ha alleggerito in modo significativo le attività ripetitive.

In termini di tempo risparmiato, Sparkle indica una riduzione di circa 3.000 ore all’anno dedicate alla reportistica clienti e di circa 700 ore all’anno per i Report for Outage (RFO). Un recupero di risorse che consente al personale di concentrarsi maggiormente sull’interazione diretta con i clienti e sulle attività a più alto valore per il business.

Migliorare l’esperienza di clienti e dipendenti

“Sparkle è impegnata a migliorare l’esperienza dei clienti e dei dipendenti attraverso l’intelligenza artificiale, arricchendo la sua offerta di mercato e i livelli di servizio al cliente – afferma Lorella Scalcione, Chief Information Officer di Sparkle – Abbiamo scelto di lavorare con IBM per la sua AI aperta e sicura che integra AI tradizionale e generativa e per le competenze dei suoi esperti. Grazie all’architettura definita con IBM e all’automazione siamo stati in grado di ridurre i rischi di errore e i tempi di risoluzione degli incidenti, influendo positivamente sulla qualità complessiva del servizio”.

Supporto all’operatività e miglioramento dell’efficienza

“Siamo entusiasti di questa collaborazione perché con le nostre soluzioni di AI e le competenze dei nostri esperti abbiamo affiancato i professionisti di Sparkle supportandone l’operatività e aumentandone l’efficienza – spiega Alessandro La Volpe, amministratore delegato di IBM Italia – E lo abbiamo fatto applicando l’AI a casi d’uso di business per portare risultati continui, concreti e misurabili. Il futuro della nostra collaborazione è ancor più promettente considerando che viviamo un’era in cui la sicurezza della connettività e delle infrastrutture critiche potrà essere offerta solo da ambienti e architetture Quantum Safe”.

