Telco AI non è più una promessa da comunicati stampa: è una realtà operativa che sta ridefinendo le strategie industriali del settore. Secondo l’ultimo aggiornamento trimestrale dello “Telco generative AI adoption tracker” di Stl Partners, il 62% dei nuovi progetti GenAI avviati tra giugno e agosto 2025 è finalizzato alla creazione di soluzioni per clienti enterprise e consumer. Un dato che segna una svolta: le telco non si limitano più a esplorare il potenziale dell’intelligenza artificiale generativa, ma la stanno integrando nei propri prodotti e servizi, con l’obiettivo di monetizzarla.
#roadtotelco
Telco AI: dalle promesse alla realtà, l’intelligenza artificiale entra nei prodotti e nei servizi
Secondo i dati di Stl Partners, il 62% dei nuovi progetti GenAI avviati tra giugno e agosto 2025 è dedicato a soluzioni per clienti enterprise e consumer. “Il tempo degli annunci è finito, le Tlc stanno costruendo servizi concreti per monetizzare la tecnologia”
Aziende
Argomenti
Canali