Telco Data Company integra i dati Teragence: in Italia una vista unica su fibra, 5G e Fwa

Nel mercato italiano delle telecomunicazioni, storicamente caratterizzato da una forte frammentazione delle informazioni, tra dataset eterogenei e fonti spesso disallineate, arriva una novità che punta a mettere ordine: Telco Data Company, realtà italiana specializzata nella data fusion multi-fonte e nello sviluppo di soluzioni decisionali, ha integrato nella propria piattaforma denominata Network Intelligence i dati di Teragence, società inglese che monitora le prestazioni delle reti mobili attraverso tecnologie di crowdsourcing e geo-AI.

Il risultato è una “helicopter view” completa dell’ecosistema della connettività italiana. Non più silos separati di informazioni su fibra, FWA, 5G, piani pubblici, infrastrutture e torri radio, ma un’unica mappa coerente dove tutti questi elementi dialogano tra loro e con i dati contestuali del territorio.

La novità non si limita all’aggiunta di un nuovo livello informativo. È un cambio di metodo: trasformare dati disordinati in un quadro informativo ordinato, arricchito da contesto e capace di supportare decisioni operative e strategiche. È il fil rouge su cui Telco Data company ha costruito il proprio posizionamento: prendere fonti eterogenee, armonizzarle, aggiungere

contesto e permettere scelte più precise, superando la logica dei silos e delle analisi condotte senza una visione data-driven.

«L’integrazione dei dati Teragence ci consente di portare questo approccio anche sul mobile, mantenendo la stessa coerenza e granularità applicata ai dati broadband», osserva Federico Farioli, CEO di Telco Data Company. «Il nostro obiettivo è offrire all’intera filiera una helicopter view unica, capace di descrivere come le reti si posizionano nel territorio reale in una vista GIS-BI unica, non solo su DB o viste isolate e inaccessibili.».

Teragence fornisce metriche di segnale indoor e outdoor, modelli di geo-AI e dataset crowdsourced ad alta risoluzione. «La qualità del segnale mobile non può essere un’informazione isolata», sottolinea Christian Rouffaert, CEO della società londinese. «Inserita in un quadro che include infrastrutture e coperture broadband fisse, diventa una componente decisiva per leggere la connettività in modo completo».

Una piattaforma che abilita casi d’uso trasversali

L’unione dei dataset estende in modo significativo i casi d’uso supportati dalla piattaforma.

Benchmarking mobile

La possibilità di confrontare, su micro-aree, la qualità del segnale tra operatori consente valutazioni oggettive sulle performance della rete e sulle differenze competitive.

FWA e pianificazione territoriale

L’integrazione tra copertura broadband, edificato e potenza effettiva del segnale permette analisi realistiche di feasibility, soprattutto in aree grigie e bianche dove la tecnologia FWA rappresenta una componente strategica.

Network Development e Planning

L’identificazione dei gap di copertura e la correlazione con domanda, contesto e concorrenza abilitano una pianificazione CAPEX più mirata, riducendo investimenti inefficaci.

Monitoraggio SLA per MVNO e Wholesale

Un tema crescente per gli operatori virtuali. L’accesso a dati crowdsourced indipendenti permette di verificare la qualità della rete ospite e valutare se gli SLA contrattuali trovano riscontro nell’esperienza reale.

Densificazione e ottimizzazione siti/torri/BTS

La piattaforma supporta decisioni su nuovi siti/torri/BTS, potenziamenti, riposizionamenti e valutazione della domanda territoriale, integrando performance mobile e vincoli dell’infrastruttura fissa.

Analisi TowerCo e Site Acquisition

L’allineamento tra copertura mobile, edificato e footprint broadband facilita le strategie di sviluppo dei siti, la selezione delle location migliori, attività di densificazione o ottimizzazione dei portafogli.

Riduzione del churn e intelligence competitiva

Correlare performance reali della rete, contesto e concorrenza consente analisi predittive sull’abbandono e valutazioni delle aree più sensibili a campagne commerciali o a miglioramenti infrastrutturali.

Marketing geografico e acquisizione clienti

La piattaforma permette alle Telco di individuare aree ad alta qualità di rete — utili per consolidamento o upselling — e zone con upgrade imminenti o concorrenza debole, su cui indirizzare campagne mirate.

La sfida culturale dietro la data fusion

Il mercato italiano delle telecomunicazioni investe miliardi in infrastrutture, ma spesso continua a ragionare per silos informativi. Questa partnership punta a colmare un ritardo che altri mercati europei hanno superato da tempo: la capacità di leggere i dati della connettività in un’unica vista coerente.

La tecnologia c’è. I dati ci sono. Quello che spesso manca è una cultura della decisione davvero data-driven: la capacità di affiancare ai dati interni fonti esterne qualificate e leggerle in un ecosistema informativo integrato, coerente ed efficiente.