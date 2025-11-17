L’intelligenza artificiale non è più una promessa futuribile: è già oggi il centro di gravità della trasformazione delle telecomunicazioni.
Ed è su questa evoluzione profonda che si concentra la winter edition di Telco per l’Italia, l’appuntamento di CorCom–Nextwork360, in programma il 3 dicembre a Roma, pensato come luogo di confronto tra chi, ogni giorno, questa trasformazione la progetta, la governa, la vive sul campo.
Telco per l’Italia, inizia il conto alla rovescia per la winter edition. Ecco l’agenda
Il 3 dicembre a confronto i protagonisti delle telecomunicazioni per fare il punto su intelligenza artificiale, reti autonome, servizi predittivi e capitale umano: una giornata di confronto serrato per capire come trasformare l’innovazione in valore industriale. Appuntamento a Roma Eventi-Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta, 4
