Telco sostenibili, l’AI generativa impone nuove strategie nei data center

Nel settore delle telecomunicazioni, l’intelligenza artificiale generativa è diventata il fulcro dell’innovazione. Le sue applicazioni spaziano dalla gestione automatizzata del customer care alla personalizzazione dei servizi, fino alla creazione di nuovi mercati verticali come smart farming, mobilità autonoma e gestione portuale in tempo reale. Ma questa rivoluzione ha un costo: la sostenibilità. Secondo Goldman Sachs, l’adozione dell’AI nei data center porterà a un aumento del 160% della domanda di energia entro il 2030. Una singola query su ChatGpt consuma quasi dieci volte l’energia di una ricerca su Google. E mentre il settore telco si affretta a integrare GenAI nei propri processi, il rischio è che i costi operativi diventino insostenibili.